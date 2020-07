El pelazo extralargo de las VIP PETS, la apuesta ganadora de IMC Toys Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 17:25 h (CET) Las VIP PETS son las mascotas con el pelo más largo del mercado para que los peques disfruten peinándolas y creando todo tipo de looks. Con un unboxing sorprendente con agua los peques descubren qué VIP PET les ha tocado y sus accesorios para crearle el peinado perfecto. Fabio y Fabia son los estilistas de VIP PETS, la serie de animación y digital, que protagonizan las pequeñas mascotas Las VIP PETS son la gran apuesta de la temporada de IMC Toys. Las nuevas muñecas se lanzaron al mercado durante el mes de junio simultáneamente en España, Italia y Francia y progresivamente se irán abriendo a otros países. Las primeras semanas de lanzamiento ya reportaron muy buenos resultados, lo que confirma el éxito de este sorprendente juguete entre los más pequeños.

IMC Toys, que cuenta con marcas tan conocidas como Bebés Llorones Lágrimas Mágicas, presenta con las VIP PETS un producto con una jugabilidad tan clásica como la de peinar, pero actualizado y totalmente adaptado al público de hoy, ¡una sorprendente e innovadora novedad!

El pelazo de las VIP PETS

Las VIP PETS son pequeñas mascotas con pelo extralargo, de diferentes colores y con distintos acabados. Cuentan con un montón de accesorios que permiten convertir a los niños en auténticos estilistas. A través de esta actividad los más pequeños desarrollan la creatividad, la imaginación y la destreza.

La colección está formada por 6 muñecas con pasiones y personalidades distintas: Juliet (la romántica), Lady Gigi (la It Girl), Taylor (la deportista), Gwen (la Dj), Nyla (la hippie) y Alexia (la artista). Además, cuentan con 2 estilos cada una y un total de 12 peinados a coleccionar.

Fabio y Fabia, unos estilistas muy especiales

La pasión por los peinados de las VIP PETS también llega a Youtube. Las 6 muñecas protagonizan, junto a sus estilistas Fabio y Fabia, las dos series de las VIP PETS en el canal Kitoons de IMC Toys.

La primera es una serie de animación, realizada por HAMPA, un estudio que ha sido galardonado con un premio Goya. Los fans de las VIP PETS podrán disfrutar de un total de 13 episodios en los que conocerán las personalidades de cada una de las perritas y los looks más rompedores. Vivirán muchas aventuras dentro y fuera de la pelu de Fabio y Fabia y aprenderán el valor de la amistad.

En la segunda, de 21 episodios, Fabio y su sobrina Fabia, de carne y hueso, irán semana a semana presentando todo tipo de tips y trucos para crear peinados sorprendentes y divertidos con los 6 accesorios de los que dispone cada muñeca: 3 de ellos básicos (peine, gomas, collar) y otros 3 complementos que serán únicos para cada mascota (extensiones, glitter o joyas de pelo).

El unboxing, paso a paso

Con las VIP PETS, la diversión empieza nada más adquirir el producto! El packaging en el que se encuentran “escondidas” las muñecas simula un tubo de espuma que se abre de una forma muy especial. Como en una peluquería de verdad, para jugar con las VIP PETS se empieza mojando el pelo para descubrir qué VIP PET ha tocado. En la parte inferior del tubo se esconden los 6 accesorios y los niños ya pueden empezar a peinar y a ¡disfrutar de la experiencia de convertirse en estilistas.

Siguiendo los buenos resultados del lanzamiento, se espera un gran despliegue de la marca para campaña de Navidad, con novedades y diferentes acciones en digital y en el punto de venta, ¡con los auténticos Fabio y Fabia!

Sobre IMC Toys

Desde 1987, la compañía española IMC Toys, con sede en Terrassa (Barcelona), ha ganado reputación internacional por la innovación de sus productos, sus plataformas digitales y el creciente liderazgo en el sector del juguete. Para satisfacer a sus clientes con productos de muy alta calidad y precios competitivos, IMC ofrece numerosas marcas ganadoras como los populares Bebés Llorones Lágrimas Mágicas y toda su línea de Bebés Llorones, asegurando una posición de liderazgo en la categoría especial de muñecas; Club Petz; Bloopies; y Play Fun. En otoño de 2020, IMC Toys introducirá en el mercado dos líneas nuevas de coleccionables: Bloopies Shellies y VIP Pets. El contenido de IMC Toys en las plataformas de Kitoons ha conseguido más de 1,3 billones de reproducciones, cuenta con más de 5,6 millones de seguidores y tiene más de 66 millones de espectadores a nivel mundial.

https://www.imctoys.com/es

