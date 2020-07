El consumo medio de luz en los hogares españoles es de 750kWh cada dos meses y es una preocupación creciente para todas las familias. Reducir el consumo energético no es difícil si un hogar tiene una buena iluminación natural La luz natural es un tema que preocupa a todo el mundo. Según Muebles Industria, una buena optimización de la luz natural de los hogares puede reducir hasta un 30% en el consumo energético mensual. Además del máximo ahorro energético también es importante saber que la luz natural influye positivamente en la salud y el estado de ánimo de las personas. Media hora diaria de exposición a la luz natural del sol es suficiente para captar toda la vitamina D que necesitan las personas cada día. Un consejo que da Muebles Industria es optar por poner muebles ligeros, de colores blancos y que no ocupen mucho espacio.

El primer error que cometen las personas en su hogar es colocar cortinas gruesas en las ventanas. De esta manera lo único que consiguen es tapar la luz natural y evitar que esta fluya por las estancias. Por este motivo, lo mejor que uno puede hacer es optar por cortinas vaporosas y translúcidas que tapen lo suficiente como para no perder la privacidad y la intimidad. No obstante, si la privacidad no es un problema y la casa está situada frente a un sitio no muy concurrido, prescindir de cortinas es la mejor idea posible.

Una casa con demasiadas paredes y muchas estancias es una casa agobiante y con poca luz natural. Por lo tanto, si es posible derribar tabiques innecesarios, hay que hacerlo sin dudas. De esta manera se consigue ganar luz incluso en aquellas estancias en las que, por su emplazamiento, es imposible que la luz entre. Además, la casa tendrá mucho más espacio y estará mejor comunicada. Así es como se eliminan barreras y se mejora el acceso a las estancias.

Los espejos son un elemento imprescindible en una casa en la que se quiere ganar luz. Con algunos espejos, la luz se multiplicará de forma mágica por toda la casa. Cuanto más grandes los espejos, más luz natural se obtendrá, por lo que no hay que tener reparo o dudas a la hora de escogerlos. Las paredes blancas son otro factor que aumenta tanto el espacio del hogar como la luz. El color blanco o los colores reflejan la luz de manera que se podrá prescindir de la luz artificial.

Por último, si en vez de paredes, una casa tiene cristaleras, mejor. No se trata simplemente de grandes ventanales hacia el exterior, sino también sustituir paredes interiores por cristaleras. Es una cuestión que depende del tipo de estancia y la necesidad de privacidad. Si ninguno de estos inconvenientes impiden que se sustituyan las paredes por cristaleras, la luz natural fluirá de forma ligera.