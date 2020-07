Los perfumes nicho de Esenzzia, alternativa para que el aroma perdure con el calor del verano Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 14:38 h (CET) Los perfumes nicho han incrementado sus índices de ventas gracias a las propiedades tan importantes que les han llevado a la vanguardia del sector, según apuntan los profesionales de Esenzzia, cuyo catálogo ofrece una amplia variedad de este tipo de productos de alta calidad La alta perfumería está representada por los conocidos como perfumes nicho, que son fragancias elaboradas con técnicas sofisticadas y de carácter exclusivo gracias a su producción limitada.

La selección de alta perfumería de Esenzzia es una de sus grandes bazas, ya que se diferencia del resto de perfumes de imitación que buscan las mismas características que los más conocidos de las grandes firmas del sector con la única diferencia del precio, más alejado de las tarifas abusivas de estas marcas tan reconocidas.

Qué tiene de especial un perfume nicho

Aunque los perfumes nicho están en auge, aún muchas personas no conocen sus características.

Lo cierto es que en España cada vez hay más amantes de los perfumes nicho gracias a que comprueban las grandes ventajas de su uso.

Este tipo de productos son creaciones más particulares y personales que las estándar que forman parte del mercado general de la perfumería.

Una de sus peculiaridades es que su aroma está totalmente “vivo”, ya que son fragancias complejas cuyo olor va evolucionando a lo largo del día.

Define un estilo totalmente personal

Al tratarse de productos completamente exclusivos, con una producción limitada, apostar por ellos supondrá que se asocie ese aroma tan intenso a una persona,

Su apuesta por la combinación de componentes exclusivos es una de las claves para entender su éxito.

5 beneficios principales de la perfumería nicho

Son muchas las propiedades que han propiciado el auge de los perfumes nicho pero se pueden destacar las siguientes:

- Ingredientes puros y naturales: al ser creaciones personalizadas, los expertos perfumistas encargados de su elaboración recurren a componentes de primera categoría para que su duración sea la más óptima.

- Permanencia: al hilo del punto anterior, la duración de estos perfumes es otro de sus alicientes, a diferencia del resto de productos que no incorporan los ingredientes necesarios para este objetivo. El secreto está en la calidad de sus ingredientes, puros, auténticos y naturales para conseguir un resultado excelente.

- Investigación y desarrollo: otra de las características más destacadas de los perfumes nicho es que le dan más importancia a la investigación y la búsqueda de nuevos aromas sobre el marketing del que se valen las grandes firmas, con el objetivo de desarrollar fragancias que se adapten al estilo del usuario.

- Relación calidad-precio: este es otro de sus grandes atractivos, ya que son productos realmente asequibles teniendo en cuenta la alta calidad de los mismos.

- Adaptabilidad: los fabricantes de estos productos adaptan sus técnicas e ingredientes a las preferencias de quienes quieren aplicarse esta clase de fragancias.

Esenzzia es una de las referencias en el sector de la perfumería, otorgando una gran importancia a los productos de alta perfumería, que están cada vez más asentados en este mercado.

