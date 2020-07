Grupo Especta sostiene la necesidad de decoradores para optimizar la distribución de los espacios Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 13:49 h (CET) Grupo Especta destaca la labor de los decoradores en la adecuación y rehabilitación de edificaciones para conseguir la mejor distribución posible de los espacios A la hora de repartir el mobiliario en las distintas estancias de una construcción, muchas veces se toman decisiones erróneas que redundan en un menor espacio y, por tanto, en un aprovechamiento por debajo de sus posibilidades reales.

Los decoradores que incluye Grupo Especta entre sus servicios cumplen una doble función: conocen el modo de mejorar el aspecto visual de cualquier estancia y, además de optimizar el punto de vista estético, también se encargan de distribuir el mobiliario de forma que se mejore la colocación de todos los elementos que compondrán la decoración de ese espacio en concreto.

Las funciones de los decoradores

Los decoradores conocen las mejores técnicas para lograr un entorno armónico y funcional pero siempre deben aplicar su criterio adaptándolo a las preferencias de quienes van a disfrutar de ese espacio, ya sea una vivienda, un local o una oficina; así, los trabajadores que se dedican a estas tareas se adaptan a la perfección a cualquier circunstancia.

Una primera toma de contacto entre el cliente y el decorador es clave para alcanzar el mejor escenario posible al concluir su trabajo, intentando llegar a un consenso entre lo que pretenden los interesados y la opinión profesional del decorador.

Un decorador debe reunir tanto conocimientos técnicos, para lograr una distribución eficaz, como artísticos, en busca de un entorno que consiga una armonía estética a la altura de las expectativas de quienes contratan este servicio.

En definitiva, las funciones de este profesional se resume en la de distribuir los espacios junto a sus clientes sugiriendo un proyecto adaptado a sus necesidades, gustos y presupuesto.

Una elección de mobiliario acorde al estilo general

El cliente, desde el primer momento, indica al decorador sus pretensiones acerca del estilo y la línea que desea para el lugar en el que quiere aplicar su trabajo.

Este profesional se encarga, además, de elegir otros elementos ajenos al mobiliario para conseguir su objetivo: cuadros, cojines, tapicerías, la pintura de paredes y techos, etc. son solo algunas de las tareas a las que tiene que recurrir un experto en esta materia para estar a la altura de las expectativas.

Grupo Especta es un grupo empresarial dedicado a la edificación residencial, no residencial e industrial siguiendo los estándares de calidad y eficiencia que han regido su actividad durante sus 15 años de trayectoria.

Su función abarca numerosas actividades para satisfacer las necesidades de rehabilitación, adecuación y ampliación de infraestructuras, gracias a un equipo completo para garantizar los mejores resultados.

