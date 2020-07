LaLuca Comunicación crece con la estrategia digital de la industria Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 13:05 h (CET) La empresa Incrementa un 35% la facturación en estrategias digitales durante el covid Esta agencia dedicada a estrategias de comunicación globales, especializada en sector servicios e industria, ha incrementado un 35% la facturación de marketing digital, que en el último año han requerido más de la mitad de sus clientes y más aun durante el confinamiento. Para potenciar ese crecimiento ha consolidado Laluca Digital, un departamento específico para desarrollar estos servicios en el que han integrado nuevos perfiles digitales de estrategia y operativos.

Este departamento se encarga de desarrollar estrategias online para cumplir los objetivos de negocio de las empresas; siempre en base al análisis y la creatividad, mediante técnicas y tácticas digitales con el portal web del cliente como centro de la estrategia. Con servicios como posicionamiento SEO y SEM, tiendas online, captación de leads, marketing automation, email marketing, inbound marketing, social media marketing, campañas de Google, remarketing, etc. Su enfoque es desplegar estrategias coordinadas y utilizar las herramientas idóneas para crear embudos de ventas, desde campañas de alcance a campañas de conversión, analizando los datos y las tendencias para tomar las decisiones que permitan ir incrementando los resultados. Para llevarlo adelante se apoyan en la especialización del equipo y en la larga experiencia de Laluca, que desde el 2003 ayuda a las empresas a tener una presencia destacada en su ámbito y a conectar con su público.

La experiencia durante la alerta sanitaria y el confinamiento ha confirmado al equipo el éxito de estos servicios. La situación ha obligado a las empresas a digitalizarse y realizar acciones de reactivación para no parar su actividad comercial y explorando nuevos canales de venta para conseguir nuevos clientes y oportunidades. El 80% de sus clientes ha requerido de alguno de ellos para acceder a nuevos mercados y oportunidades: campañas de publicidad online, prospección internacional, rediseños de portales webs, tiendas online y en muchas ocasiones en tiempo record. No solo se han digitalizado, sino que en vista de los resultados, estas empresas han pasado a destinar un presupuesto anual al marketing digital.

Uno de los casos de éxito ha sido el de la bodega Astobiza, a la que tuvieron que habilitar con urgencia un ecommerce multiproducto y sólo operativo a nivel nacional -ocultando su visibilidad en países extranjeros-. Se obtuvieron numerosas ventas en menos de 72 horas, con la ayuda de una estrategia de difusión digital. Dicha acción ha tenido bastante relevancia en prensa digital nacional. En el caso de Braxima Internacional han realizado una estrategia de internacionalización y de captación de nuevas oportunidades de negocio en Sudamérica que les ha permitido abrir nuevos países y cerrar varios pedidos y partners. También han conseguido tener 23.000 visitas mensuales en un concesionario de compraventa de coches aumentando el ratio de conversión, ayudando a cerrar ventas de vehículos en el confinamiento y hasta un 50% de pre matrículas en centros formativos que no eran digitales.

Otro caso de éxito es Grupo Bilbu, una empresa tradicional a la que antes de planificar su digitalización, han tenido que redefinir todo su universo comunicativo; posicionamiento de marca, el estilo visual, tono redaccional e imagen. La estrategia de inbound marketing, social media y content marketing han creado un universo común para todas las marcas del grupo, ha generado impactos, comunidad en torno a la marca y conversiones de diferentes KPI.

“El Marketing Digital debe estar integrado en la estrategia global de comunicación, es una pieza clave para ofrecer servicios 360º y para llegar a los objetivos de negocio de nuestros clientes, nuestro valor diferenciador son los conocimientos de branding y nuestra trayectoria como agencia creativa” comenta Edorta Aurrecoechea, Socio Director de estrategia.

Laluca Comunicación es una empresa ubicada en Bizkaia. Su plantilla está integrada por siete profesionales de perfiles técnicos y artísticos muy diversos, lo que dota al equipo de mucha capacidad estratégica y creativa. En su haber cuenta con varios premios internacionales.

Fuente: Servicios Periodísticos

