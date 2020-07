La vieja guardia Basada en la aclamada novela gráfica de Greg Rucka y dirigida por Gina Prince-Bythewood Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de julio de 2020, 10:42 h (CET) Con la guerrera Andy (Charlize Theron) como líder, un grupo encubierto de mercenarios unidos por su inmortalidad han luchado durante siglos para proteger el mundo.



Pero, luego de acudir a una misión de emergencia, sus extraordinarias habilidades salen a la luz. Andy y Nile (Kiki Layne), la soldado más joven que se unió a la tropa, tendrán que ayudar al grupo a eliminar la amenaza de aquellos que buscan replicar su poder para ganar dinero cueste lo que cueste.



Basada en la aclamada novela gráfica de Greg Rucka y dirigida por Gina Prince-Bythewood (“Love & Basketball”; “Beyond the Lights”), La Vieja Guardia es una historia cruda de acción y valentía que demuestra que vivir eternamente no es tan bueno como se cree. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.