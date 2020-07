El BCE publica mañana el resultado del examen a la banca europea por el Covid Decidirá si extiende la recomendación al sector de no repartir dividendos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 27 de julio de 2020, 08:51 h (CET) El Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer este martes los resultados de las pruebas a las que ha sometido a los bancos de la eurozona para evaluar la vulnerabilidad bancaria ante el impacto de la pandemia de coronavirus y que reemplazan este año a los habituales test de estrés del sector, tras lo que la institución decidirá si extiende hasta 2021 su recomendación de no repartir dividendos.



Según indicaron a Europa Press desde el BCE, los resultados serán publicados de manera agregada "a nivel de la zona euro", por lo que la institución no ofrecerá datos individuales de la evaluación ni tampoco por países, evitando así que puedan establecerse comparaciones entre los distintos sistemas bancarios de la eurozona.



El ejercicio, realizado sin sobrecargar a las instituciones con solicitudes de datos adicionales, tiene como objetivo evaluar cómo afrontarían los bancos un entorno bajo las nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE, anunciadas el pasado 4 de junio y que incorporan distintos escenarios para el horizonte 2020-2022 en función de la evolución de la pandemia.



En su escenario central, con una gradual recuperación de la actividad a partir del tercer trimestre a medida que se levantan las restricciones, a pesar de algunos rebrotes de las infecciones en los próximos trimestres, el BCE prevé que el PIB de la zona euro caerá en 2020 un 8,7%, cuando el pasado mes de marzo anticipaba un crecimiento del 0,8%, mientras que en 2021 rebotará un 5,2% y un 3,3% un año después.



Sin embargo, la economía de la zona euro podría llegar a sufrir un desplome de hasta el 12,6% en 2020, con apenas una recuperación del 3,3% del crecimiento en 2021 y del 3,8% en 2022, según el peor de los escenarios planteados por el BCE, que incluye el impacto de una hipotética segunda oleada de contagios de Covid-19 que obligase a reinstaurar algunas medidas de confinamiento en la región.



Por contra, en el caso de que la gradual reapertura económica venga acompañada de una exitosa contención del virus que evite un repunte futuro de las infecciones, el mejor de los escenarios planteados por el BCE, la caída del PIB estimada para este año se limitaría al 5,9%, con un rebote del 5,8% en 2021, que continuaría en 2022, con un crecimiento del 2,2%.



Por otro lado, el BCE aún tiene que anunciar si permite al sector repartir dividendos a partir del próximo mes de octubre o sigue la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), presidida por Christine Lagarde, presidenta también del BCE, que el pasado mes de junio planteó extender hasta el próximo año las restricciones a la capacidad de la banca europea para repartir dividendos o llevar a cabo recompras de acciones.



El pasado mes de marzo, el BCE instó a los bancos a que no abonen ningún dividendo a sus accionistas hasta al menos el próximo mes de octubre, ya sean estos a cuenta de 2019 o de 2020, debido al impacto del coronavirus Covid-19, con el fin de elevar la capacidad de las entidades de absorber pérdidas y apoyar los préstamos a hogares, pequeñas empresas y compañías durante la pandemia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.