​Creando futuros votantes

Valentín Abelenda Carrillo, Girona

sábado, 25 de julio de 2020, 18:36 h (CET) Ninguna otra opción política, como la que representa un gobierno socialcomunista, otorga tanto valor y maneja con tanta destreza la rentabilidad electoral que supone la manipulación de la juventud escolar.



Cuando Celaá dijo aquello de que “de ninguna de las maneras los hijos pueden considerarse de los padres”, también pudo decir que de ninguna de las maneras iba a abandonar la lucha por lograr futuros votantes a través de la ley de educación.



Es evidente que el máximo interés del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, está en la “crianza” de esos futuros votantes, adoctrinados en lo ideológico y cada vez más ayunos de espíritu crítico y de capacidad intelectual para el discernimiento.



Se comienza por el destierro de las humanidades y se sustituyen los saberes por las destrezas; se renuncia al análisis y a la reflexión, se instala en las mentalidades más jóvenes el mito de la demanda del mercado laboral y se rebaja hasta la desvergüenza la exigencia académica. De esta manera, el futuro votante está servido y lo está por varias generaciones.











