Tablas en el mar

Un trozo de madera flota en el mar, pero no sabe que lo es. Ella se piensa que dentro de su ser anida el mar, el viento, las corrientes, el influjo de la luna y todos los imponderables... Va de aquí para allá según le ordenan las circunstancias, pero no sé por qué motivo, ella cree que maneja el timón de su vida. En ocasiones, cuando el mar se pica, la madera se enoja porque opina que el destino le es adverso, y se entristece mucho de su mala suerte. Otras veces, cuando el azar coincide con lo que ella tiene en mente, se siente triunfadora. En esas ocasiones se le suele oír aquello de “¡Yo me hice a mí misma, sin ayuda de nadie, uf!”. ¡Qué ilusa! En fin, en alguna ocasión se me ocurrió, estúpido de mí, insinuarle la verdad: que somos como hojas mecidas por el viento. Pero lo único que conseguí fue que se enfadara conmigo y me dejara de hablar por un tiempo. El caso es que, aunque de lejos, yo floto en el mismo mar que ella. Y voy donde ella pues nos une una invisible, pero resistente amarra. Esa maroma se llama amistad. De esa manera, el uno para el otro somos fondeadero, muelle, dique, ensenada, estuario, dársena, bahía, isla, costa, salvavidas… Pienso que no hay más. Por favor, señor, si ve por ahí a mi amigo, la tabla, no se le ocurra decirle lo que le acabo de contar: aunque tiene la cabeza más dura que una sabina, es de madera sensible, ¿sabe?