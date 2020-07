​Estrategia fallida en México Luis García, Barcelona Lectores

sábado, 25 de julio de 2020, 18:34 h (CET) El Presidente de México celebraba el segundo aniversario de su victoria aplastante en situación de pandemia y con la incertidumbre de un país en el que las reformas no han sido lo eficaces que exigen las circunstancias. Los asuntos básicos de su agenda estaban claros en 2018: corrupción, crimen organizado y pobreza. Sin embargo, la eterna lucha contra el crimen organizado, a lo que se suma una cifra incalculable de feminicidios, no permiten que el mandatario cante victoria y que el país apruebe su gestión, al menos en este tema.











