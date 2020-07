Kroos: "La situación de Bale es insatisfactoria para todos" El delantero galés apenas ha contado esta temporada para Zinedine Zidane Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 25 de julio de 2020, 18:30 h (CET) El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, ha reconocido que la situación de Gareth Bale en el club blanco "es insatisfactoria para todos", reconociendo que se trata de "un tema difícil" y asegurando que no sabe si el galés aún sigue "enfadado" por lo que ocurrió el pasado verano.



"La situación (de Bale en el Real Madrid) es insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo trajeron para jugar tan poco como está haciendo actualmente. Básicamente creo que quiso irse el verano pasado y el club le dijo primero que sí y después que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil", opinó Kroos en declaraciones a Sky Alemania que recoge Europa Press.



En cualquier caso, el alemán aseguró que, a pesar de esta situación, ve a Bale "relativamente relajado". "Ciertamente, la situación no es tan extrema como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado grandes cosas juntos", explicó.



El delantero galés apenas ha contado esta temporada para Zinedine Zidane, pero su agente, Jonathan Barnett avisó recientemente de que el jugador no piensa cambiar de equipo. "Gareth está bien. Todavía tiene un contrato de dos años, le gusta vivir en Madrid y no se irá a ninguna parte", aseguró en declaraciones a BBC Sport.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.