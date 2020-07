10 consejos para contratar la mejor empresa de reformas integrales por JAV Construcciones y rehabilitaciones

¿Se está pensando en contratar a una empresa de reformas integrales? JAV, empresa especializada en reformas ofrece 11 consejos para encontrar la empresa de reformas adecuada y asegurarse de que no haya sorpresas en el próximo proyecto Todo el mundo ha escuchado la expresión, "La calidad tiene un precio". Este dicho nunca es más relevante que cuando se planea un proyecto de reformas o reforma que involucra la contratación de una empresa de reformas integrales especializada. El precio por sí solo aumenta el riesgo de fracaso del proyecto y puede llevar a mayores costes en el futuro.

Obtener presupuestos de hasta 3 profesionales

Con la planificación adecuada y un contratista bien informado, se puede estar seguro de un trabajo bien hecho a un precio razonable. Es importante recordar que la reforma puede ser una experiencia divertida tanto para el usuario como para sus allegados. Siempre se debe elegir la empresa de reformas con la que se sienta más cómodo y seguro.

Aquí se ofrecen 10 interesantes consejos para sacar el máximo provecho de la empresa de reformas para realizar próximo proyecto de reforma:

Comunicarse con la empresa que se desea contratar

Será fácil hablar con la persona adecuada para el trabajo. Es importante asegurarse de estar de acuerdo en contratar a una empresa que entienda los objetivos y tenga experiencia en el tipo de trabajo que se está buscando. La comunicación es clave para todos los proyectos, así que se debe insistir en el contacto regular por correo electrónico, teléfono o mensajes de texto. Es importante permitir que el equipo desarrolle el trabajo diario y pueda colocar con comodidad los materiales de construcción para la obra, pero se establezca una actualización semanal cara a cara con el capataz.

Entender que el precio refleja la calidad

Se debe pedir a la empresa de reformas recomendaciones sobre cómo debe llevarse a cabo el proyecto. A largo plazo, ¿merece la pena hacer recortes de precio para un arreglo temporal? La oferta más baja no siempre es la mejor. Se debe solicitar una descripción escrita de los materiales necesarios para el trabajo. Una oferta baja puede indicar que un contratista utiliza materiales de baja calidad o está desesperado por trabajar. La oferta más precisa es probable que esté en algún punto intermedio.

Conocer las credenciales de la empresa de reformas

Antes de contratar una empresa de reformas, hay que asegurarse de entender sus cualificaciones, incluyendo las certificaciones que tengan de las organizaciones del sector.

Las abreviaturas detrás del nombre de su contratista pueden representar certificaciones de organizaciones comerciales nacionales.

Además, se debe insistir en contratar una empresa de reformas con licencia, fianza y seguro. Esto es imprescindible. De lo contrario, como dueño de la propiedad se es responsable si un miembro del equipo de trabajo se lesiona en el trabajo.

Obtener un contrato de reforma por escrito

El contrato debe incluir: plazos detallados, el precio total, arreglos de pago, el número de licencia de la empresa, la descripción del proyecto, los nombres de las partes involucradas y cómo manejar los costes adicionales si es necesario.

Hay que tener cuidado; si no se le da un plazo para la finalización del trabajo de construcción y rehabilitación, esto puede indicar que la empresa de reformas tiene varios trabajos en curso y puede no completar el trabajo de manera oportuna. No olvidar llevar un registro de toda la información importante, así como de los documentos relacionados con el trabajo, como contratos, pagos y recibos, en un solo lugar. Y no olvide apuntar la información de contacto clave de todas las personas que trabajan en el proyecto.

Ser sincero sobre el presupuesto para mejoras en el hogar

Si es necesario, se debe dividir el proyecto en múltiples fases. Aunque esto puede aumentar el coste total debido a los repetidos gastos de puesta en marcha, también puede ser una mejor opción para que el usuario reparta el coste a lo largo del tiempo. Los propietarios a menudo pueden ahorrar dinero haciendo algunas tareas por su cuenta, como la limpieza y la pintura.

Informarse sobre los requisitos de las mejoras en el hogar

Hay que saber qué permisos se requieren y qué regulaciones deben seguirse para el proyecto de reforma de reforma integral. La empresa de reforma o arquitecto debe ser responsable de solicitar y adquirir todos los permisos necesarios. Sin embargo, no hay que ser pasivo; se debe pedir información. Hay que saber lo que está pasando entre bastidores. El coste del trabajo aumentará si la empresa de reformas es sorprendida por un cableado anticuado u otros obstáculos presupuestarios ocultos.

Hay que estar preparado para todo lo que conlleva una reforma

Los escombros de la construcción

Antes de que se empiece un trabajo, hay que asegurarse de que la casa esté preparada. Eso incluye tener un área donde los trabajadores puedan guardar sus herramientas, y sellar el punto de entrada del sitio.

- Seleccionar colores y acabados antes de que llegue el pintor para ahorrar tiempo.

- Revisar los materiales de muestra para asegurarse de que se está seguro con ellos.

- No olvidar dejar un espacio para los obreros. Permítales mantener sus materiales y equipos en el lugar adecuado para ellos. Cuanto más organizados y accesibles sea, más rápido podrán hacer su trabajo.

- Hay que tratar de evitar cualquier pérdida potencial. Se debe retirar cualquier objeto de valor o artículos fácilmente dañados del lugar de trabajo.

- Hay que evitar la acumulación de polvo sellando el punto de entrada con láminas de plástico y cinta de pintor azul.

- Por último, escoger a alguien para que sea el contacto clave entre la empresa de reformas y los clientes. Esto ayudará a mantener la comunicación limpia y clara para evitar confusiones.

Ser cortés con los vecinos durante la reforma

Se debe informar al equipo de trabajo dónde se encuentran las zonas que pertenecen a otros vecinos para evitar que los materiales se coloquen en el área equivocada.

Por último, asegurarse de que los trabajos estén realizados correctamente antes de firmar el fin de la reforma

Se debe programar una visita de repaso exhaustivo final. Hay que reunirse con el responsable de la empresa de reformas y tomar nota de cualquier defecto o trabajo que deba volver a repasar.

Es muy importante asegurarse de solicitar una declaración jurada de liberación final o exención de gravámenes. Una vez que el trabajo esté completo y se haga el pago final, esto libera de cualquier responsabilidad por reclamos de terceros al cliente.