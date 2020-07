La inversión en innovación de las grandes empresas ubicadas en Madrid no se reducirá por la pandemia Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 17:58 h (CET) Las grandes empresas ubicadas en la ciudad de Madrid no han reducido ni piensan reducir su inversión en innovación por la COVID-19, al ser un pilar estratégico para ellas. MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) ha consultado a los responsables de innovación de las principales compañías para conocer el impacto que ha tenido la pandemia sobre su inversión en emprendimiento y sobre la propia ciudad, una de las más afectadas por la crisis sanitaria Madrid continuará siendo punta de lanza del emprendimiento en España en 2021, atrayendo más capital y más inversión, ya que tiene todos los elementos necesarios para serlo.

Las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid acumulaban el año pasado el 36% de la inversión total en innovación de todo el país, lo que permite a la región posicionarse como el epicentro de la innovación española. Pero, tras una pandemia como la que se está viviendo, ¿siguen las empresas apostando por la innovación y por Madrid? Parece ser que sí.

Este es una de las principales conclusiones de la actualización en tiempos de la COVID-19 de la “Radiografía de la Innovación y Emprendimiento en Madrid”, presentada hace unos meses y realizada por MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) en colaboración con Impact Hub y UPM (Universidad Politécnica de Madrid). MIDE es una iniciativa creada a partir del programa REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) impartido por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), de la que forman parte Calidad Pascual, IBM, Universidad Politécnica de Madrid, TheCUBE, Alcorcón eCity, Tetuan Valley, Impact Hub e iPlusF.

Debido al fuerte impacto del Estado de Alarma y la nueva normalidad en la economía nacional, MIDE ha querido conocer las consecuencias que está teniendo sobre la inversión en emprendimiento de las grandes empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid y sobre la propia región, una de las más afectadas durante la crisis sanitaria.

Por esta razón, ha sondeado la opinión de diferentes responsables de Innovación de empresas como: Amadeus, Enagas, TheCUBE, IBM, Ferrovial, Tetuan Valley y Calidad Pascual, así como de representantes institucionales como Maria Luisa Castaño, Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

Uno de los objetivos principales de MIDE es convertirse en un conector entre todas las entidades y en un activo para la búsqueda de sinergias entre ellas, en definitiva, unificar esfuerzos para mejorar la posición competitiva global de la Comunidad de Madrid. Algo muy necesario en los nuevos tiempos que ha traído la pandemia. Parafraseando a Iñigo Peña CEO de Tetuan Valley: “los ecosistemas que hasta ahora han estado bastante separados, se van a juntar más y habrá más colaboraciones”.

Entre las principales conclusiones cabe destacar que las grandes compañías no han reducido ni piensan reducir su inversión en innovación por la crisis de la COVID-19. La innovación era un pilar estratégico para ellas antes de la llegada del coronavirus, lo sigue siendo y seguirá así en el futuro. Afirman además que invertir en innovación es invertir en el futuro de la compañía, algo muy necesario para salir reforzados de la actual coyuntura. De hecho, muchas de ellas incluso van a incrementar su presupuesto de inversión porque, como apunta Alberto Rodríguez, cofundador y presidente de TheCUBE, “ahorrar en presupuestos solo te hace más pequeño”.

Entre las iniciativas más populares que van a llevar a cabo estas empresas en cuanto a innovación destacan los modelos de innovación abierta, incluyendo los programas de intraemprendimiento, inversión directa en startups internas y externas, programas de incubación/aceleración según la fase en la que se encuentre la startup o la coinversión con otras corporaciones.

A pesar de ello, también apuntan que la inversión global en la tradicional I+D+i podría verse comprometida, lo que se traducirá en menos lanzamientos de productos y/o menos financiación a startups, aunque todos concuerdan en que las empresas que sean capaces de seguir innovando serán las que saldrán más reforzadas de esta crisis.

En cuanto a la forma de trabajar, los responsables de Innovación están de acuerdo en que esta pandemia ha cambiado profesional, personal y emocionalmente. Ha supuesto un gran reto para todas las empresas y, como todos los grandes retos, una oportunidad para apoyarse en tres grandes palancas: la tecnología, la creatividad y la innovación. Las nuevas formas de trabajo han aportado flexibilidad a los trabajadores, en ocasiones mayor conciliación de la vida profesional y la personal y, en muchos casos, agilidad. Estos cambios se producen a nivel interno, pero también están impactando de manera significativa en la relación con clientes y proveedores.

Madrid seguirá liderando la inversión en emprendimiento en 2021

Algo en lo que coinciden todos es que, aunque en estos meses desde que la pandemia azotó nuestro país se haya reducido el número de empresas creadas en la Comunidad de Madrid, la región seguirá siendo la punta de lanza del emprendimiento en España junto con Barcelona.

La opinión más generalizada es que, aunque por el teletrabajo se estén viendo movimientos hacia núcleos menos densos de población, a medio plazo esta pandemia tendrá el efecto de concentrar aún más esta actividad en los grandes núcleos de emprendimiento, donde los procesos, el talento humano, el capital financiero y las instituciones ya estaban funcionando. Por lo que, aunque se reduzca el número de empresas, la Comunidad de Madrid seguirá jugando un papel todavía más importante en el nuevo panorama. Sobre todo por su propuesta de valor, al concentrar en un mismo entorno a una gran cantidad de corporaciones, VCs y business angels, un ecosistema altamente interesante para ellas.

Algunos de los factores claves que hacían de Madrid un lugar muy atractivo para establecer un negocio, como la calidad de vida y la localización estratégica, se han visto afectados por la pandemia, ya que con el teletrabajo importa menos dónde se encuentra el trabajador físicamente. Para los expertos consultados se trata de elementos que se verían afectados de la misma manera en cualquier otro hub. Dicho en otras palabras, el cambio de paradigma afecta a Madrid tanto como a Londres o Nueva York.

Aun así, todos están de acuerdo en que las grandes metrópolis seguirán siendo un polo gravitacional para la innovación, la creación de empresas y los negocios a largo plazo; la Covid-19 no va a ser capaz de cambiar esa tendencia estructural. De hecho, como apunta María Luisa Castaño, Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, “confiamos que esta crisis visibilice la necesidad de generación de conocimiento e innovación como palanca a corto y a largo plazo”.

Madrid seguirá atrayendo capital e inversión en 2021 debido a su ya consolidada trayectoria de atracción de talento joven y eso es la antesala de la creación de startups, que, a su vez, es un importante polo de atracción para la entrada de capitales.

