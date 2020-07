Por qué los servicios de peluquería canina experimentarán un 'boom' en 2020 según Mascostyle

El bienestar, la detección temprana de enfermedades y otros beneficios más allá de la estética justifican la creciente demanda de los servicios de peluquería canina en España, un auge paralelo al sector de las mascotas, avalado por la buena praxis de empresas dedicadas como MascoStyle Los servicios de peluquería canina viven su mejor momento. 2020 promete ser un periodo de consolidación según las estimaciones menos ambiciosas, si no de crecimiento, confirmando así la dinámica de los últimos años. Su éxito en España no puede entenderse sin el buen hacer de empresas como MascoStyle, especializadas en este servicio, que ofrecen con "la transparencia, la seriedad y la confianza" necesarias para satisfacer a una clientela cada vez más exigente.

Según el reciente Estudio Anual sobre Mascotas en España, los consumidores ha invertido una media de 1.282 euros en sus perros, gatos y otras mascotas a lo largo del pasado año. Estas cifras suponen un incremento del 7,3% en relación a los números cosechados en 2017.

Las peluquerías caninas representan una pequeña pero importante cuota de este mercado, de creciente competitividad. Cada empresa aporta su valor diferencia, su modo particular de hacer las cosas. En el caso de uno de sus principales actores en la Comunidad de Madrid, MascoStyle, sus profesionales aseguran que "no trabajamos técnicas invasivas ni perjudiciales para el manto o la salud de la piel, al igual que no creemos en la peluquería tradicional del esquilado".

Esta clínica veterinaria y peluquería canina de Madrid puntualiza que "la convivencia con los animales es esencial para nosotros". ¿Qué beneficios aporta una peluquería canina a la salud, la estética y el bienestar de las mascotas?

Peluquerías caninas para "una mejor convivencia con nuestros pequeños peludos"

Descuidar la higiene capilar de las mascotas tiene efectos negativos para su salud a medio y largo plazo, además de deteriorarlo estéticamente. Para evitar que su pelo se enmarañe y convierta las alfombras en un auténtico vivero de pulgas y garrapatas, el aseo regular es indispensable. Sin embargo, no todos los propietarios pueden realizar estas labores por sí mismos.

Delegarlas en profesionales aparece como la decisión más sensata. La eficacia y calidad ofrecida, además, superan en mucho a la higiene casera. En MascoStyle, por ejemplo, disponen de "sistemas de esterilización de los elementos usados en cada uno de nuestros clientes, logrando así una total higiene en todo el proceso y una mejor convivencia con nuestros pequeños peludos".

A la belleza de su aspecto y la mejora de su salud se suma su olor agradable. Convivir con una mascota maloliente no sólo es desagradable: también es insalubre para sus dueños y el resto de la familia. Sólo unos hábitos de higiene regular en peluquerías caninas permiten corregir este problema.

Salud y bienestar, motivadores de la demanda de peluquerías caninas

Una higiene regular en canes favorece la detección temprana de problemas y enfermedades de la piel y la salud en general. Para los profesionales de peluquerías caninas, las protuberancias, escoriaciones y bultos sensibles al tacto en el pelaje animal son fáciles de identificar y asociar a dolencias leves o graves.

El peluquero canino buscará erupciones cutáneas, lesiones, inflamación, bultos o infecciones, que la gran mayoría de los dueños de perros podría pasar por alto. La adecuada detección de estos problemas es clave para detener su propagación en el caso de las plagas o su avance en el caso de las enfermedades.

En el caso de empresas referenciales del sector como MascoStyle, los clientes pueden hacer un seguimiento avanzado del tratamiento recibido por su perro. "Gracias a las características de nuestras renovadas instalaciones todo el proceso puede ser seguido por el dueño, desde el baño hasta los últimos retoques, ya que contamos con recintos transparentes de trabajo", como explican en su página web (www.mascostyle.es).

Acerca de MascoStyle

MascoStyle es una clínica veterinaria, peluquería canina y tienda de mascotas en Madrid. La amplitud, calidad, transparencia y profesionalidad de sus servicios han convertido a esta empresa en una referencia de su sector.

Contacto de prensa

MascoStyle, S.L.

Dirección: Calle de las Infantas, 42 - 28004, Madrid

Email: hola@mascostyle.es

Tfno: 693 685 232 / 665 178 243

Website: mascostyle.es