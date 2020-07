El estrés y la ansiedad derivadas del confinamiento han tenido impactos negativos en la población española, que puede sobrellevar sus efectos con ayuda de los animales de compañía, no existiendo evidencias de que éstos puedan contagiarse y transmitir el Covid-19, como informan desde MascoStyle El sector veterinario y de las peluquerías caninas ha experimentado, junto con la mayoría de las industrias, un ‘frenazo’ a su actividad como consecuencia del coronavirus. Desde MascoStyle han aprovechado este parón generalizado para derribar algunos mitos acerca del Covid-19 y los animales de compañía, siendo éstos "la mejor compañía" durante el confinamiento.

La Organización Mundial de la Salud ha sido uno de los primeros organismos en descartar a los animales como transmisores del Covid-19. "A la cuestión de si los animales están asociados con la transmisión de la enfermedad, la respuesta es no", explicó Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS, durante el pasado mes de marzo. Sin embargo, estas palabras no han tenido suficiente resonancia en la sociedad española, a tenor del número de bulos que proliferan en WhatsApp y redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, MascoStyle ha reivindicado a las mascotas como "la mejor compañía de siempre. Sabed que ellos no transmiten ni se contagian de coronavirus". Los profesionales de esta clínica veterinaria y peluquería canina de Madrid han revelado que "hasta ahora no hay evidencias claras de que los animales con los que convivimos, como perros y gastos, puedan enfermar a causa del coronavirus que se contagia entre las personas".

Si bien estas especies son vulnerables a ciertos tipos de coronavirus, las enfermedades que les afectan no pueden contagiarse a seres humanos. Los llamados coronavirus canino (Canine coronavirus) y felino (FCoV) son muy distintos al Covid-19 que ha desatado la actual emergencia sanitaria.

Por este motivo, MascoStyle y otras empresas especializadas han pedido a los propietarios de mascotas que mantengan la calma. Además, lejos de ser nociva para la salud humana, la convivencia con mascotas está demostrado ser un poderoso paliativo frente a los efectos negativos del confinamiento.

Las mascotas, aliados para sobrellevar el confinamiento, según MascoStyle

A punto de cumplirse un mes después de que el Gobierno decretara el confinamiento, no faltan estudios psicológicos que exploran el impacto negativo de esta cuarentena en la población, como el The Psychological Impact of Quarantine de la revista The Lancet.

Pero la ansiedad, el estrés y otros efectos indeseados pueden paliarse con ayuda de las mascotas. Y es que interactuar con animales de compañía reduce los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés, como avisan desde MascoStyle.

Según un estudio de la Universidad Washington State, en Estado Unidos, acariciar a perros o gatos durante sólo cinco minutos aporta "un alivio momentáneo del estrés". De manera adicional, estas interacciones aumenta la liberación de oxitocina, otra sustancia química que reduce el estrés de forma natural.

Pero además, MascoStyle informa de que la convivencia con mascotas permite incrementar la autoestima y el bienestar. Psicólogos de la Universidad de Miami y la Universidad de Saint Louis revelaron que los dueños de mascotas desarrollaban una mayor autoestima, se mostraban menos preocupados en su día a día y eran más extrovertidos y sociables.

A la espera de un medicamento para curar o prevenir el Covid-19, las mascotas parecen ser un excelente paliativo para los efectos negativos del confinamiento.

