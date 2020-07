Línea 3 Cocinas financia las reformas de cocinas hasta en 36 meses Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 16:29 h (CET) ¿Financiar la reforma de una cocina ahora y pagarla más tarde en cómodas cuotas? Línea 3 Cocinas sorprende con sus planes de financiación de hasta 24 y 36 meses, una solución pensada para los pequeños y medianos presupuestos "Compra ahora, paga más tarde". A través de este slogan, Línea 3 Cocinas anima a sus clientes a financiar sus reformas de cocinas en 3, 6, 12, 24 y hasta 36 meses, sin comisiones ni intereses ocultos. Gracias a esta ventajosa iniciativa, esta empresa madrileña, especializada en diseño, decoración y reforma de cocinas, pretende dar a sus clientes todas las facilidades para reformar sus cocinas y hogares.

El sector de las reformas en cocinas y hogares cerró un 2019 brillante. Los españoles invirtieron 700 euros de media durante este periodo, lo que representa un 3% más que en 2018, según datos de Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción).

Pero 2020 promete ser un año de consolidación para este sector, no de crecimiento, principalmente debido a la posible recesión derivada del Covid-19. No todos los consumidores, en consecuencia, podrán afrontar esta inversión, motivo por el que en Linea 3 Cocinas "te ponemos mucho más fácil conseguir la cocina de tus sueños".

Como explica su equipo de diseñadores e instaladores, en Linea 3 Cocinas "nos adaptamos a tu estilo de vida y a tus finanzas, porque sabemos que quizá no te viene bien hacer un gran desembolso en este momento o simplemente quieres fraccionar tus pagos".

Financiación hasta en 24 meses, una solución perfecta para los pequeños ahorradores

A partir de importes desde los 250 euros, Línea 3 Cocinas ofrece un plan de financiación de hasta 24 meses, pudiendo solicitarse en 3, 6, 9, 12 y 18 meses, todos ellos exentos de comisión de apertura y al 0% de interés. Como ejemplo de este plan, Línea 3 Cocinas explica que "una cocina de 6.000 € se dividirá en un pago de 24 cuotas mensuales de 250 € cada una".

¿Y la financiación de hasta en 36 meses? Una alternativa pensada para mayores presupuestos

"Sea cual sea tu caso, en Línea 3 Cocinas puedes financiar tu cocina hasta en 36 meses sin intereses y sin comisión de apertura", informan desde esta empresa madrileña. Este plan de financiación puede solicitarse para importes desde los 10.000 euros, y al igual que el anterior de 24 meses, tiene 0% de interés y no requiere comisión de apertura.

En Línea 3 Cocinas lo ejemplifican con el siguiente caso: "una cocina de 10.000 € se dividirá en un pago de 36 cuotas mensuales de 277,78 € cada una". En caso de incurrir en impagos en cualquiera de sus planos, sus clientes sólo deberán ingresar el importe pendiente con una penalización porcentual; dicha penalización será de un 1% para más de 1 año y de un 0,5% para menos de un año.

Y es que "ahora tener la cocina de tus sueños es más fácil con Línea 3 Cocinas", como subrayan en la página web de esta empresa (Linea3cocinas.com), donde se detallan sus planes de financiación en 24 y 36 meses.

Acerca de Línea 3 Cocinas

Línea 3 Cocinas es una empresa madrileña especializada en el diseño, decoración y reforma de cocinas. Desde su fundación en 1991, sus diseñadores e instaladores han destacado en la gestión de proyectos avanzados, siempre ofreciendo soluciones reales para personas reales.

