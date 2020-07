El Dr. Klaus Patzak ha sido nombrado nuevo CFO de Schaeffler AG Comunicae

viernes, 24 de julio de 2020, 13:33 h (CET) El Dr. Klaus Patzak ha sido nombrado miembro del Comité de Dirección, con efecto a partir del 1 de agosto de 2020. El Dr. Patzak sucederá a Dietmar Heinrich como director del departamento de finanzas y tecnologías de la información. Dietmar Heinrich dejará la empresa el 31 de julio de 2020 Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industrial, ha anunciado que la Junta de Supervisión de Schaeffler AG ha nombrado al Dr. Klaus Patzak (55 años) como miembro del Comité de Dirección de Schaeffler AG en su reunión celebrada el día 20 de julio, con efecto el 1 de agosto 2020. El Dr. Patzak asumirá el cargo de CFO, que incluye la responsabilidad de las funciones de finanzas y tecnología de la información, como sucesor de Dietmar Heinrich (56 años), que según lo acordado dejará Schaeffler AG el 31 de julio de 2020, para perseguir nuevos retos en su carrera profesional.

Tras sus estudios y obtener el doctorado en Múnich, el Dr. Patzak inició su carrera profesional en 1993 en el departamento de finanzas de Siemens AG, donde más recientemente ha ejercido como Manager Partner responsable de sociedades de cartera seleccionadas (POC), como director general de Siemens Gas & Power Management GmbH y como Chief Financial Officer (CFO) de la nueva división de negocio de Siemens Gas and Power. Con anterioridad, entre 2016 y 2018, fue miembro de la junta directiva y CFO de la empresa Bilfinger SE. De 2011 a 2016 había ocupado el mismo cargo en Osram Light AG. Entre 2002 y 2011 ocupó varios cargos directivos en el segmento de finanzas corporativas de Siemens AG, donde fue responsable de los departamentos de Auditoria Financiera y de Contabilidad e Informes, así como del departamento central de Informes y Controlling. De 2000 a 2002 ocupó el cargo de director comercial de la unidad de negocios de Comunicaciones por cable de Infineon AG. Con anterioridad a este período, fue responsable de varias funciones directivas en el departamento central de finanzas de Siemens AG y pasó dos años trabajando para las filiales de Siemens en Estados Unidos. El Dr. Patzak tiene un doctorado en administración de empresas y también es licenciado en ciencias empresariales y asistente de dirección industrial.

Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, ha dicho: ''Estamos encantados de dar la bienvenida al Dr. Klaus Patzak, un CFO con amplia experiencia, a Schaeffler AG. El Dr. Patzak se une al Grupo Schaeffler en un momento que se caracteriza por grandes desafíos. Estamos seguros de que sus profundos conocimientos desempeñarán un papel significativo en el éxito de la preparación del Grupo Schaeffler para el futuro. Su amplia experiencia de muchos años trabajando para importantes empresas internacionales del sector industrial y tecnológico será un activo particularmente valioso para nosotros en este sentido''.

El señor Schaeffler también ha expresado su agradecimiento a Dietmar Heinrich: ''Dietmar Heinrich ha formado parte del Grupo Schaeffler a lo largo de 25 años, durante los cuales ha realizado un trabajo extraordinario asumiendo funciones importantes tanto en Alemania como en el extranjero. En particular, quiero destacar el hecho de que ha seguido mostrando una gran dedicación y compromiso en sus funciones dentro del Grupo Schaeffler durante la crisis del coronavirus a pesar de su inminente salida de la empresa. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al señor Heinrich en nombre de toda la Junta de Supervisión por sus años de excelente trabajo y desearle, también en nombre de mi madre, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, lo mejor para su futuro profesional y personal''.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial líder en todo el mundo. Su programa de productos incluye componentes de precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya realiza una contribución decisiva a la ''Movilidad del mañana'' mediante tecnologías innovadoras y sostenibles para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2019, la empresa tecnológica generó ventas por un valor de 14.400 millones de euros. Con unos 86.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.

