Rescate europeo y madriguera de conejos La nota imprecisa, y cinegética, la puso en órbita Gabriel Rufián José Luis Heras Celemín

viernes, 24 de julio de 2020, 10:35 h (CET) Cumbre UE. Para aprobar el Fondo de Recuperación frente a la crisis Covid-19 y acordar un presupuesto común para los próximos siete años. Porque es habitual, parecía probable que Pedro Sánchez solicitara al Congreso de los Diputados una comparecencia para informar a la Cámara de su presencia en el Consejo Europeo, de lo acordado allí y de lo que esos acuerdos pueden suponer para España. Pero Sánchez decidió otra cosa. Con ello, la Sesión número 35 del Pleno del Congreso de los Diputados se redujo a las Preguntas de los Grupos Parlamentarios para control del Gobierno. No obstante, para afrenta al Gobierno y retrato de la forma de hacer de su presidente, aparecieron dos conceptos que definen la sesión: Rescate Europeo y Madriguera de Conejos.



La prensa, aunque en vacaciones, había hecho los deberes con titulares y portadas: El Consejo Europeo propone recortar las subvenciones del fondo de reconstrucción para atraer a los Frugales (Valero-El Economista). El pacto europeo pone a prueba las reformas pero facilita el presupuesto. La Moncloa asume que habrá que buscar el momento para el cambio del mercado laboral, (Santaeulalia-El País). Los líderes de la UE cierran el acuerdo histórico con 390.000 millones en transferencias directas. El paquete final de 750.000 millones de euros modifica el equilibrio entre créditos y subvenciones, aumenta las compensaciones al norte y refuerza la condicionalidad para asegurar reformas de calado (Suanzes-El Mundo). Europa pide a Sánchez reformas en tres años para in entregando a España los 140.000 millones. La necesidad de ayuda obligará al Gobierno a cumplir las recomendaciones de Bruselas que hasta ahora ignoraba (Sanhermelando-El Español)



Sánchez, distinguido por su presencia en televisión, en esta ocasión decidió el silencio. Debería haber conectado con el PP, socio en Europa con el grupo mayoritario en la UE para que echara la mano que pudiera necesitarse, pero no lo hizo. Supimos en la Sesión de Control que "Europa ha venido en nuestra ayuda con tres mujeres populares", porque lo dijo Pablo Casado, pero sin el reconocimiento de Sánchez. Todo el mundo cree, incluso algunos saben, que Sánchez fue al Consejo sin lo que en democracia es normal: Informar al país de la situación. Marcar las necesidades nacionales y las metas que pueden atenderse o mejorarse. Pedir intercesiones razonadas a los grupos políticos españoles para que actúen ante sus socios europeos. Y precisar compromisos con oferta y disposición para asumirlos.Tampoco lo hizo. Tras el Consejo, Sánchez podría, incluso debería haber informado al Congreso de los Diputados. En su lugar, orquestó una puesta en escena con sus diputados batiendo palmas a su entrada en la Cámara, como homenaje a unos logros que pueden serle ajenos y consecuencia de lo acordado por la UE.



La Sesión de Control se convirtió, por iniciativa del Gobierno, en la extravagancia que ha venido usan .0do para escamotear responsabilidades y contestaciones: Marcar obligaciones a la Oposición y criticar su actividad. El subterfugio fue tan burdo, y obsceno, que parte de los miembros del Gobierno, incluido Sánchez, se enfangaron en la tarea. Incluso, acaso aprovechándolo con premeditación, se mezclaron los líos de faldas del Vicepresidente del Gobierno con "las cloacas del Estado" llevadas al banco azul; o el concepto "conducta machista" que pudiera tener la ministra de Igualdad aplicado a su pareja. En ambos casos, la consecuencia fue la misma: Usar las preguntas para distraer, evitar respuestas y embeber a la Oposición en una trampa. Pero nada sobre el Consejo Europeo.



Hubo que arrebañar algunas frases para ver algo distinto, próximo a lo que está empezando a llamarse 'Rescate Europeo'; y algo más. Las noticias de Prensa y lo sabido daban a enterder que la puesta en escena de Sánchez y las declaraciones de ministros y jerifaltes del PSOE y UP parecían alejadas de la realidad. Rebuscando en la Sesión de Control, aparecieron algunas frases notables: Había prometido 1,5 millones de ayuda, ha venido con recortes y sin encontrar apoyos (Casado). Hay que aprovechar el apoyo de la UE. No a la radicalidad. Prepare una mesa para que ayudemos (Bal). Si quiere contar con nosotros, consiga la Comisión Mixta y déjenos endeudar (Esteban). Usted (Iglesias) es el emperador de la cloaca, en Galicia le han sacado tarjeta roja ¿Qué autocrítica hace? Usted se queja de que Europa no se fía de ustedes, pero es que usted es el que roba la tarjeta (García-Egea). No se hagan cómplices de las cloacas que han decidido llevar a La Moncloa (Olona). Hace años, conocimos a Iglesias, ahora lo conocen los europeos ¿Cómo valora la presencia de un comunista en el Gobierno? ¿Le parece aceptable el rescate?. Como en Grecia. Ahora van a tener que aceptarlo. Mejor que el Presidente se tome vacaciones muy largas (Espinosa de los Monteros)



La nota imprecisa, y cinegética, la puso en órbita Gabriel Rufián. Sin interés en el Consejo, andaba, el hombre, preocupado por las cuitas de un supuesto espionaje a algún político catalán cuando, apuntando a los diputados de la izquierda, lanzó la frase: Seguro que (también) les han espiado a todos ustedes. Propongo una Comisión de investigación para ver qué profundas son las madrigueras de conejos.



Con eso acabó la Sesión. Hubo referencias al Consejo Europeo. Pero sin concreción, análisis ni exposición de consecuencias. Por parte de todos: Del Gobierno, orillándolo y presentándose como artífice dudose del éxito. Y de la Oposición, preocupada por la situación, los acuerdos que desconoce en parte, y el futuro posible con el Gobierno socio-comunista Sánchez-Iglesias.



Madriguera de conejos. El articulista se adelanta a las investigaciones que desde hace años está haciendo la Fundación "Guru-Gú" con el mayor problema que tiene esta tierra de conejos. Es decir, ese 76% que no cree/confía en la justicia. Se le ha pedido apoyo a la escritora Almudena Grandes. Hace unos años dijo: "La justicia me da asco". No se descarta que el TJUE pueda nombrar al jerezano Pedro Pacheco como observador avanzado para asuntos de justicia. Seamos realistas, mientras no se llegue al fondo de la madriguera de los 5.500 jueces, magistrados y fiscales los millones que se reciban serán leche y picon. Y todo lo demás pamplinas, ganas de joder a la marrana y meter la picha en el arroz. Y en ese plan.

