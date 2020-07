Jóvenes de 18 a 29 años proponen soluciones para un inicio de curso escolar más seguro El objetivo principal es ofrecer soluciones adaptables e innovadoras que puedan servir de inspiración a los centros escolares y docentes, de cara al inicio del curso escolar 2020/2021 Redacción Siglo XXI

viernes, 24 de julio de 2020, 09:56 h (CET) La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha transformado la vida de millones de personas de todo el mundo; y está suponiendo un reto en todos los ámbitos, pero el educativo es uno de los que está sufriendo las consecuencias de forma más acusada.



No sabemos cuánto se tardará en volver a la normalidad, pero mientras esto sucede, desde Educación Conectada se ha invitado a jóvenes estudiantes de 18 a 29 años a que sean parte de la solución de los principales retos a los que se enfrentarán los centros escolares el próximo curso escolar mediante el concurso de ideas “Escuelas pospandemia. Jóvenes repensando las aulas”.



El objetivo principal es ofrecer soluciones adaptables e innovadoras desde la experiencia y formación de diferentes ámbitos académicos (arquitectura, educativo, sanitario, etc.) que puedan servir de inspiración a los centros escolares y docentes, especialmente a aquellos que cuentan con población vulnerable, de cara al inicio del curso escolar 2020/2021.



También se persigue involucrar a los y las jóvenes en propuestas innovadoras, y hacerles protagonistas de soluciones realistas y factibles, pensando en todo momento en la población más vulnerable.



