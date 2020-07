El original estilo vintage de la colección Heritage de Diadora ​Estas zapatillas de aspecto ‘vintage’ se ha convertido inmediatamente en icono de la marca Redacción Siglo XXI

viernes, 24 de julio de 2020, 09:10 h (CET) El modelo Mibasket Row Cut, de la exclusiva colección ‘Heritage’ de Diadora, aspira a convertirse en tus zapatillas favoritas en estos días de verano, gracias a que su original carácter ‘vintage’, bandera de un estilo clásico e intemporal adecuado al gusto contemporáneo, te permitirá triunfar con todos tus ‘looks’ estivales. Estas zapatillas ‘premium’ de aspecto usado, que se ha convertido de inmediato en un icono de la firma italiana, te permitirán ampliar las posibilidades de construir los más actuales y sofisticados ‘outfits’ con el inimitable estilo Diadora como protagonista



Para que unas ‘sneakers’ se conviertan en tu calzado favorito de este verano no sólo deben ser cómodas y bonitas, sino que, además, deben ser versátiles y garantizarte el éxito sea cual sea el ‘outfit’ con el que decidas combinarlas. Por ello, Diadora quiere mostrarte unas candidatas que sobresalen entre las demás: los modelos Mibasket Row Cut de la exclusiva colección ‘Heritage’, que reúnen todas las características necesarias para convertirse en tus zapatillas de cabecera durante los días de calor.



Con la autenticidad, la artesanía y el saber hacer habitual de la firma italiana, este modelo inspirado en la época dorada del baloncesto transalpino encarna un estilo atemporal capaz de seducir tanto a hombres como a mujeres. Sus sofisticados colores, materiales y tratamientos, que ya marcaron tendencia en los años 80, se han convertido en una fascinante propuesta ‘premium’ adaptada a los gustos contemporáneos y, en definitiva, en un clásico infalible que te hará triunfar con cualquier ‘look’ veraniego.



Estas zapatillas de aspecto 'vintage' se ha convertido inmediatamente en icono de la marca, así como en bandera de su ADN deportivo y del inconfundible estilo que a lo largo de la historia ha conseguido ser símbolo de la moda en Italia y el resto del mundo. Sin embargo, las Mibasket Row Cut, que combinan la tradicional elegancia de la colección 'Heritage' con ese atrayente aspecto usado que tanto nos gusta lucir, han sido diseñadas para conquistar no sólo a los nostálgicos amantes de lo auténtico y lo 'vintage', sino a todos aquellos que presumen de estar siempre atentos a las tendencias 'premium'. Sin duda, con estas dos propuestas de caña baja en color 'stone green', 'dawn blue' y 'vista blue' ampliarás las posibilidades de construir los más actuales y sofisticados 'outfits' con el inimitable estilo Diadora como protagonista.

