El premiado software hotelero RoomRaccoon abre oficina en España

RoomRaccoon, la multipremiada plataforma online que ofrece soluciones integradas de gestión de alojamientos all-in-one, ha anunciado la apertura de su primera oficina en España, que estará dirigida por Marc Forcadell, ex director adjunto de ventas de Derby Hotels Collection. La tecnología holandesa ofrece a los propietarios una gestión más simplificada de sus alojamientos, economizando tiempo y dinero, y reduciendo trámites administrativos y burocráticos.

Hasta la fecha, para la gestión de un alojamiento turístico el propietario debía contratar diferentes softwares y proveedores para la gestión y venta on line (PMS, Channel manager, motor de reservas y revenue). RoomRaccoon ha puesto solución ofreciendo un software all-in-one que ofrece todos estos servicios integrados en un solo software. El target de negocio se centra en diversas tipologías de alojamiento (hoteles, hostales, residencias y alojamientos vacacionales) de entre 10 y 120 habitaciones y que no formen parte de grandes cadenas turísticas.

La start-up holandesa fue fundada en 2017 en Breda fruto del trabajo conjunto de la propietaria de un pequeño boutique hotel de 9 habitaciones y de un ingeniero de software. Desde un inicio, el objetivo de la empresa fue ayudar a los propietarios de hoteles independientes a gestionar de formar más rápida, eficiente e integrada los tres principales focos de trabajo de cualquier alojamiento: el channel manager, el sistema de reservas y el PMS. De este modo, el hotelero puede centrarse más en potenciar la experiencia del huésped y no tanto en las tareas administrativas imprescindibles en el día a día de cualquier hotel.

En la actualidad, RoomRaccoon se ha convertido en uno de los mayores proveedores de este software integrado all-in-one de gestión hotelera del mundo. Según Tymen van Dyl, CEO y fundador de la empresa, “la apuesta por España se debe principalmente a tres motivos: se trata de una potencia turística de primer nivel, cuenta con muchísimos hoteles independientes de mediano tamaño, y supone una puerta de entrada para el mercado sudamericano.

El nuevo responsable de la empresa en España, Marc Forcadell, destaca que RoomRaccoon es una solución “de hoteleros para hoteleros muy adecuada, sobre todo, para propietarios de establecimientos independientes que desean competir contra grupos más grandes”.

Forcadell enumera algunas de las principales funcionalidades de RoomRaccoon: servicio integrado de bajo coste, estancia sin permanencia (muy adecuada en tiempos actuales), check in online, pagos integrados, herramienta de gestión de rendimiento, informe automático de deudores, así como herramientas de upselling y revenue management, entre otros.

“Estamos seguros que RoomRaccoon es una herramienta que ayudará al sector del alojamiento independiente a mejorar su integración digital aportando gran valor y mínimos costes”, explica Forcadell.

