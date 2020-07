¿En qué consiste el Muay Thai? según Muaythaimadrid.es Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 17:49 h (CET) Todos sus instructores son los mejores profesionales que llevan practicando la disciplina del Muay Thai desde muy pequeños. Muchos participan en competiciones de alto nivel y conocen de primera mano las exigencias a las que hay que someterse para acabar siendo un experto de este tipo de técnicas La plataforma muaythaimadrid.es cuenta con uno de los mejores gimnasios actualmente en Madrid. Sus más de 20 años de experiencia en el sector, y la gran cantidad de clientes satisfechos que lo han ido confirmando con el paso del tiempo pueden corroborarlo con facilidad.

Por ello, en esta página web todos los usuarios que quieran conocer y aprender más sobre el Muay Thai solo tendrán que ponerse en contacto con el gimnasio, y ellos les enseñarán las prácticas necesarias para dominar esta disciplina sin ningún tipo de problema.

Orígenes del Muay Thai

El Muay Thai es un tipo de arte marcial tailandés que está considerado una disciplina que forma parte del boxeo, más conocido como “boxeo tailandés” o arte de las 8 extremidades. El Muay Thai permite el empleo de diferentes partes del cuerpo, como las rodillas, codos o pies, a diferencia de otras prácticas deportivas relacionadas con el boxeo.

Está considerado como un deporte de contacto externo, pero no se trata de un foco donde concentrar todas las frustraciones o la agresividad. En este gimnasio de Muay Thai en Madrid entienden esta práctica como un deporte en el que se debe tener autocontrol, técnica y mucha disciplina. Los usuarios podrán aprender a defenderse, canalizar su energía e intentar controlar toda la agresividad que puedan tener acumulada para no lanzar golpes sin ningún tipo de sentido.

La disciplina, de hecho, será uno de los valores principales del Muay Thai. Otro elemento importante será la pasión, sin la cual será muy difícil empezar a trabajar y mejorar. Por último, será necesario el respeto a los compañeros y a los rivales, eliminando cualquier tipo de negatividad y agresividad una vez finaliza el combate.

Además de todo eso, los principiantes no tendrán que preocuparse de nada, pues cada persona llevará su propio ritmo sin que sea estrictamente necesario participar en ninguna competición.

Todos los clientes que han formado parte de este gimnasio y han comenzado a practicar el deporte del Muay Thai han terminado profundamente satisfechos. Los expertos que trabajan en muaythaimadrid.es están totalmente preparados para impartir clases de esta disciplina, pues llevan muchos años realizando esta práctica y pueden ofrecer los mejores consejos y enseñanzas a sus clientes.

¿Cómo son las clases?

A través de la página web se podrá comprobar fácilmente cómo las opiniones de todos ellos han sido totalmente positivas, admirando la profesionalidad de sus profesores y encargados, y recomendando sus servicios a otras personas que todavía no han tenido el placer de conocerlos.

La primera clase que ofrecen es totalmente gratuita, donde los usuarios podrán probar si les gusta realmente el Muay Thai sin ningún tipo de compromiso. Cuentan con tres niveles diferentes: principiante, medio y avanzado, donde cada cliente podrá ir según su ritmo y sus habilidades. Las clases serán de 15 euros cada una, pudiendo pagar 45 euros mensuales por dos clases a la semana de una hora.

Estos precios son bastante bajos teniendo en cuenta la calidad de este gimnasio, por lo que es una gran oportunidad para aquellos que finalmente se animen a probar el Muay Thai. Cualquiera que se apunte por un mínimo de tres meses, además recibirá un descuento de hasta el 10%, lo cual es una oportunidad que no se puede rechazar.

Y, en caso de que los usuarios quieran contratar una suscripción anual, se les ofrecerá un descuento del 15% en cada uno de los 12 meses del año. Cada cual, aún más inmejorable, por lo que en caso de no estar seguro de si empezar o no con esta disciplina, muaythaimadrid.es disipará cualquier tipo de duda.

