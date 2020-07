¿Qué es una trituradora de ramas?, según Biotrituradoraderamas.com

Las trituradoras de ramas o biotrituradoras, son unas máquinas que, como su nombre sugiere, trituran los restos de ramas de un lote agrícola o de la poda de su jardín. Estos aparatos son capaces de cortar ramas, hojas caídas de los árboles, hierba cortada, restos de flores y toda clase de vegetales En relación del modelo escogido, la biotrituradora tiene que ir vinculada con la capacidad de machacar restos de cierto espesor. Los equipos más potentes y caros van a poder desmenuzar ramas de bastante más de siete centímetros de diámetro, mientras que los de menos capacidad, van a tener superiores limitaciones en su uso.

¿Cómo se puede utilizar una biotrituradora de ramas?

Da igual el modelo o la capacidad de la trituradora de ramas, todas ellas aportan un gran beneficio para el cuidado de su jardín o huerto. No solamente hará que su vida en el jardín y campo sea mucho más cómoda, si no que es una forma ecológica de reutilizar los trozos de vegetación como compost.

Ahora, le enseñamos varios de los beneficios del uso de las trituradoras de ramas:

- Triturar la maleza y otros restos del jardín impide que terminen en la basura convertidos en residuos que no solo podrían haberse evitado, sino que dan enormes virtudes para la tierra.

- Reutilizar las ramas, restos de flores o vegetales, además de tallos troceados para depositarlos sobre el suelo favorece la tierra. Estos residuos compostados aportan nutrientes, de esta forma su vegetación sobrevivirá frente a la lluvia y las temperaturas extremas.

- El compostaje de los residuos troceados le hará además ahorrar dinero en abonos artificiales o algún producto comercial. Los restos del jardín, unidos a los desperdicios orgánicos de la vivienda son una satisfacción inigualable para dar nutrientes a los cultivos.

¿Son ruidosas las trituradoras de ramas?

Cada vez más las trituradoras de ramas empiezan a ser más silenciosas. Si tiene planeado utilizarlas en su jardín y no desea molestar a sus vecinos, el ruido del motor no va a ser un gran inconveniente. La mayor parte de estas máquinas trabajan con motores eléctricos completamente silenciosos. No obstante, sí que se produce cierto ruido a lo largo de el triturado, pero nada que sea realmente insoportable.

Las trituradoras de ramas de gasolina, que son máquinas pensadas para trabajos expertos o forestales, sí que resultan más irritantes, debido a que los motores de gasolina o diésel generan muchísimo más ruido.

¿Qué debe tener en cuenta antes de adquirir una trituradora?

1. Uso

En el momento de adquirir una trituradora de ramas, es primordial entender la utilización que piensa ofrecerle. Si solo la necesita para limpiar un jardín reducido, con pocos arbustos, puede escoger un modelo con menos capacidad y menos aptitud de depósito. Sin embargo, si la máquina trituradora de ramas será utilizada para limpiar espacios amplios, o donde hay árboles enormes, es preferible adquirir una trituradora de gasolina más fuerte.

2. Funcionalidades

Si piensa adquirir una trituradora de jardín eficaz, se le sugiere que elija un modelo que, además de machacar, aplaste los residuos. Es decir que el movimiento de las cuchillas permita desmenuzar la madera.

3. Comodidad

En este punto, se le sugiere fijes en la amplitud de la boquilla, la cual debe ser grande, para que consigas ingresar numerosas ramas a la vez y hasta pequeños arbustos. Además es mejor adquirir una trituradora en la que venga por defecto una bolsa para ir recogiendo los residuos sobrantes.

4. Seguridad

Este punto es de suma consideración al momento de comprar una trituradora de jardín. Ten en cuenta que la manipulación de una una máquina, por su naturaleza, puede ser arriesgada. Por eso, es fundamental que integre algún gadget de seguridad que desconecte o bloquee la máquina si se enciende de manera accidental.

5. Fácil de mover

Por su mecanismo de desempeño, las trituradoras de ramas siempre tienden a ser pesadas y robustas. Por eso, en el momento de escoger una de ellas, tiene que comprobar que sea simple de transportar. Más todavía porque se necesita desplazamiento en superficies irregulares y resbaladizas como el césped o la tierra.

