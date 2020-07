Apartamentos Cruzcampo, el lugar ideal para hospedar a trabajadores en Sevilla Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 14:46 h (CET) Apartamentos Cruzcampo, ubicados en el barrio de Nervión, combinan a la perfección calidad y comodidad ideales para estancias medias y largas: Se adaptan a la perfección a las necesidades de cada uno de sus huéspedes, siendo muy atractivos para trabajadores de fuera de la ciudad que tengan que alojarse en Sevilla por motivos laborales. Dispone de conexiones directas con distintos puntos claves de la ciudad, con paradas de autobuses y del Metro de Sevilla aledaños y a pocos minutos de la estación de trenes En el barrio de Nervión, considerado por muchos como una de las mejores zonas de Sevilla, se encuentran los Apartamentos Cruzcampo, el lugar ideal para estancias por motivos laborales. Creado en 1991 por la Familia Roldán, se han convertido en un lugar de alojamiento indispensable para cualquiera que tenga que pasar estancias medias en la capital hispalense. Los apartamentos disponen de todo tipo de comodidades, como cocina completamente equipada, y están conectados a la perfección con los distintos polígono industriales de la ciudad a través de la amplia oferta de transporte de la que dispone Sevilla. Esto hace que Apartamentos Cruzcampo, sea una de las principales alternativas para empresas para el alojamiento de sus trabajadores no residentes en la ciudad.

Ofrecen dos tipos de apartamentos para elegir según las necesidades de los clientes: apartamento turístico simple y apartamento turístico superior. Por un lado, los apartamentos turísticos simples están pensados para alojar hasta cuatro huéspedes, contando con un salón con sofá, un dormitorio con dos camas individuales, un cuarto de baño con todo lo necesario para una cómoda estancia y una cocina equipada con hornilla, nevera y todo tipo de accesorios necesarios para elaborar cualquier plato de comida. Además, este tipo de apartamento cuenta con aire acondicionado, algo indispensable en una ciudad como Sevilla, y televisión, todo ello acompañado de una gran luminosidad.

Por otro lado, pueden encontrar los apartamentos turísticos superiores, muy parecidos a los de gama simple pero con varias características más sofisticadas. También están pensados para albergar hasta cuatro huéspedes, cuentan con un salón con sofá, un cuarto de baño equipado con plato de ducha y una habitación con dos camas individuales. La diferencia llega en las dimensiones del apartamento, ofreciendo mucha más amplitud de movimiento y por tanto, más comodidad; y en la cocina, la cual cuenta con vitrocerámica y con todo el menaje necesario para el día a día.

A todas estas comodidades se le suma la excelente conexión que tiene, tanto con los lugares de interés de la ciudad como con los puntos neurálgicos de transporte. El barrio de Nervión siempre se ha caracterizado por ser una de las zonas más prestigiosas de esta ciudad, teniendo varias zonas comerciales, como El Corte Inglés, el centro comercial Nervión Plaza y a pocos metros el centro comercial Los Arcos. También se pueden encontrar conexiones directas a través de transporte público con diferentes zonas industriales o polígonos empresariales, lo que hace muy fácil acceder a cualquier punto de la ciudad cómodamente.. Por otro lado, el turismo es algo que también es posible de manera rápida y cómoda, ya que el centro histórico de Sevilla está a unos 20 minutos a pie. La comodidad de zonas más externas de la ciudad, en una ubicación a la vez muy cerca del centro sevillano.

Todo esto se acompaña de una magnífica conexión con el transporte público, aéreo y ferroviario, que facilitaría el rápido acceso a los distintos puntos donde se concentra el trabajo, como pueden ser los polígonos industriales. A unos 100 metros tienen una de las paradas de la Línea 1 del Metro de Sevilla, el cual conecta con el Aljarafe y cercanos a polígonos industriales y empresariales de gran importancia como el Polígono PISA, como con enclaves turísticos como Puerta de Jerez y, desde ahí, empezar una ruta turística hacia la Avenida de la Constitución, la Catedral, la Torre del Oro o la Plaza de Toros de la Maestranza, entre otros lugares de interés.

También cerca de los apartamentos, disponen de varias líneas de TUSSAM, la empresa encargada de los autobuses urbanos de Sevilla, como la 22 y la 29, que enlazan con polígonos Industriales como La Negrilla hasta el Prado de San Sebastián, y la 27, que lleva hasta la Plaza del Duque; estas líneas pueden conectar con áreas cercanas a los distintos polígonos industriales como Calonge o Navisa.

Si es necesario desplazarse fuera de Sevilla, la estación de trenes de Santa Justa se encuentra a 10 minutos en coche, sitio por el que pasa la línea de autobuses EA, que conecta con el aeropuerto de San Pablo. Por último, aunque no menos importante, están próximos de la A-92 (Málaga) y de las autovías de circunvalación SE-30 y SE-40 por las que tomar vía hacia las principales ciudades provinciales andaluzas.

El sitio ideal para alojarse si necesitas que sus trabajadores residan durante un cierto periodo de tiempo en la capital hispalense es Apartamentos Cruzcampo. Cercanía a los distintos lugares de interés de la ciudad, buena conexión con los distintos enclaves laborales, apartamentos adaptados a todas las necesidades y el Bar Cruzcampo, el alma de estos apartamentos y donde se pueden degustar todo tipo de menús y platos, con un servicio personalizado en caso de estar hospedado en los apartamentos.

