La prestigiosa quiropráctica Audrey Jeanneau, para mujeres embarazadas, bebés y niños Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 14:25 h (CET) "La quiropráctica me cambió la vida y por eso la recomiendo a todo el mundo". Audrey explica más acerca de su maravillosa profesión Audrey Jeanneau se graduó en Barcelona College Chiropractic y abrió su propio centro Quiropráctico en Barcelona en el 2018: Inspira Quiropráctica. Se especializó en embarazo, post-parto y pediatría. Es una apasionada por su profesión y siempre insiste que el cuidado quiropráctico es un cuidado integral, y holístico. Cuidar de su columna es tan importante como comer saludable, hacer ejercicios regularmente, tomar agua, descansar bien, ir al dentista.

En una sociedad donde existe un estrés todos los días, por ejemplo sentados 8h-10h en el trabajo, estrés familiar, con la pareja, pensamientos negativos, preocupaciones, mala alimentación y polución. En este contexto, la Quiropráctica cumple una función clave : ahora más que nunca, es el momento de cuidar del cuerpo y la mente para poder llevar una vida más tranquila, con serenidad, amor y confianza.

¿Cómo funciona la quiropráctica?

Simplemente, con la acumulación de los estrés de la vida, el cuerpo tiene que adaptarse y crea bloqueos o interferencias en la columna. A lo largo de los años, estas interferencias vertebrales crean disfunciones y poco a poco van robando la salud. Se empiezan a experimentar dolores de espalda, de cuello, de cabeza, problemas digestivos, respiratorios, de menstruación o reproductivos. El rol del Quiropráctico es detectar y corregir estas interferencias vertebrales a través de ajustes específicos y suaves de la columna con las manos. Eso permite que haya más información que fluye dentro del cuerpo, hacia cada célula, órgano, músculo y hacia el cerebro. Cuando la columna está alineada, todo en su vida se alinea: trabajo, salud, familia, pareja, mente etc.

La quiropráctica es para todo el mundo y todas edades. La experiencia con los pacientes es muy gratificante. La mayoría son mujeres, algunas de ellas embarazadas, y es un trabajo muy enriquecedor el acompañarlas a un embarazo y parto saludable.

¿Por qué la quiropráctica puede ayudar durante el embarazo?

https://www.inspiraquiropractica.com/post/5-cambios-embarazo-puedan-causar-dolor

Contacto: www.inspiraquiropractica.com

622 703 075 Carrer del Rosselló 235, 1-2 08008 Barcelona

info@inspiraquiropractica.com

Instagram: @audreyquiro

