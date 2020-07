León Monzón Quiropràctic, el quiropráctico mejor valorado en Google, tras abrir su consulta en Palma hace dos años Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 13:46 h (CET) Posicionamiento ganado a pulso a base de constancia, confianza y familiaridad, siendo actualmente una opción de referencia entre grandes quiroprácticos Este verano León Monzón Quiropràctic, la consulta de León, cumple dos años abierta; el 31 de julio de 2018 inauguró y es el quiropráctico de las Islas Baleares, que más valoraciones positivas ha recibido en los últimos dos años.

Lo cual, dice mucho de la profesionalidad y la calidad del servicio.

"Más del 80% de la población no va al origen del problema de salud, sin embargo, cada vez más personas desean vivir de forma natural y orgánica”, según palabras de León Monzón.

Día a día acuden personas a centros quiroprácticos con un afán de mejorar el rendimiento físico o recuperación de la salud, llevando a una auténtica conexión entre mente y cuerpo.

¿Quién no querría estar más saludable potenciando de manera natural su sistema inmunitario? ¿Hacer que su sistema nervioso vuelva a restaurar su salud sin añadir nada de fuera?

Va más allá de aliviar dolor cervical, dorsal y lumbar.

Así es como actúa la quiropráctica; recuperando el bienestar natural a través de la columna vertebral, devolviendo a cuerpo y mente con la alineación correcta, el mejor sistema eléctrico que una persona pueda tener, ya sea para rendir mejor como tantos deportistas acuden, o simplemente para mejorar la salud.

León sabe la importancia de la quiropráctica porque antes de quiropráctico ha sido paciente, parte de su familia también lo es, llevándolo a conocer y estudiar a fondo esta práctica de salud, que es reconocida como sanitaria oficialmente en más de 100 países.

Además de estudiar 5 años en Barcelona College of Chiropractic donde se graduó en 2017, se forma anualmente en diferentes cursos y seminarios para brindar la mejor atención, no sólo en Palma donde tiene su consulta sino en tantas misiones que ha realizado en diferentes países como México, República Dominicana, Haití, Perú y la última en India.

Para él es un sueño volver a su ciudad después de 9 años para ayudar a que las personas tengan mejor calidad de vida. Él sabe que restableciendo el orden del sistema eléctrico corporal a través de los ajustes en la columna vertebral le permite al organismo trabajar mejor. Y son tantas las personas que han pasado y pasan por sus manos día a día que hay muchísimos testimonios que avalan que la tercera profesión sanitaria del mundo mejora el nivel de vida de las personas.

León obtuvo el título de Máster en Quiropráctica por la Universidad Pompeu Fabra un máster en filosofía quiropráctica. Se graduó con mérito, recibió el premio de Filosofía Quiropráctica de su promoción, capitaneando el club de filosofía y de oratoria, recibió también el premio al mejor estudiante en su segundo año.

Él es muy consciente de que la filosofía quiropráctica es arte y ciencia, fusionando ambas y sin olvidarse nunca, pues el cuerpo es un ente cambiante y el quiropráctico tiene siempre una simbiosis con el paciente, el paciente debe querer mejorar, al final es él el que mejora, él el que decide estar mejor, el que pone de su parte, primero acudiendo a la consulta.

Su consulta está abierta a todo el mundo, ese mundo que está abierto al cambio. Por eso las personas que acuden mejoran día a día.

"Tu cuerpo es inteligente, y tiene más poder del que puedas pensar, sólo necesitas estar sin interferencias. La quiropráctica es una forma de vida, para vivir más y mejor.”

