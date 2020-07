Up Spain da las claves para la desconexión en verano Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 12:06 h (CET) Se habla mucho de conciliar la vida laboral y personal. El verano debe ser un momento donde la vida personal tenga todo, o casi todo, el protagonismo. Después del confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19, la palabra desconexión es más trascendente que nunca y por eso Up Spain ha preparado una serie de consejos para lograr desconectar durante el período estival El día a día sume a los trabajadores en una vorágine que no es raro que termine en estrés. Por eso es más que recomendable realizar un alto en el camino. Llega el momento de retomar contactos con amigos a los que hace tiempo que no se ve, aunque eso sí, guardando la distancia de seguridad, con mascarilla y nada de besos; un buen saludo con el codo es una victoria. Es el momento de organizar grandes planes que la rutina diaria no permite.

Up SPAIN, empresa especializada en atracción, motivación y fidelización de empleados y clientes para mejorar el engagement y los resultados, facilita una serie de consejos para lograr el objetivo principal: DESCONECTAR.

1) Finalizar todas las tareas antes de las vacaciones: dejar todo perfectamente atado ayudará a desconectar de manera más sencilla.

2) Aprovechar para hacer otras cosas: el verano es el momento perfecto para leer o disfrutar de series que habitualmente no se ven por falta de tiempo.

3) Un buen descanso es muy importante: el periodo vacacional debe ser un buen momento para cuidar de la salud y el descanso juega un papel crucial.

4) Disfrutar: coleccionar momentos felices y no selfies.

5) Sin horarios: se acabaron las prisas y el ir a la carrera. Cambiar el ritmo es importante para desconectar. Durante todo el año madrugamos, se sigue una rutina, siempre acelerados... pero las vacaciones son el momento para bajar el ritmo y dejar fuera las prisas.

6) Desconexión digital: la tecnología es un gran aliado en el día a día, pero en verano se puede convertir en un enemigo. Se puede estar informado, pero no hace falta consultar las noticias cada 10 minutos.

7) No estar pendiente del móvil: tener el teléfono en el bolsillo muchas veces implica estar recibiendo llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos. No hace falta apartarlo del todo, basta con dejarlo en casa y consultarlo al final del día. Así desaparece la ansiedad que genera la costumbre de mirarlo constantemente.

8) Volver a la rutina antes de volver al trabajo: clave para evitar que la vuelta a la oficina sea más dura de lo necesario.

