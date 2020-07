Acelerar la innovación digital y tecnológica, clave para remontar la economía más rápidamente Comunicae

jueves, 23 de julio de 2020, 11:10 h (CET) Innovation Safari, empresa líder en experiencias de innovación, presenta por primera vez sus "Online Innovation Safaris", su programa más digital para aprender, diseñar y experimentar la innovación como nunca antes se había hecho. Bajo el título "¿Cómo lo hicimos? Cómo innovamos durante la COVID19" se presentan distintas tecnologías (3D, robótica, UV-C, digital, etc.) y cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen La empresa INNOVATION SAFARI inició sus actividades en 2018 creando las primeras experiencias en Barcelona basadas principalmente en centros de investigación, hubs tecnológicos, universidades, innovation labs y muy liagadas a las ferias de la ciudad condal: Mobile World Capital, Alimentaria, Smartcity Congress, IOT congress, IBTM World, etc. creando experiencias personalizadas para un público empresarial internacional.

Debido a la cancelación de todas las ferias y sobretodo a la caída de las visitas de empresas internacionales han tenido que reconvertirse y adaptar toda su metodología y procesos de trabajo al medio online. "Hicimos numerosas sesiones con clientes, colaboradores, amigos, conocidos, etc. para ir viendo como coordinarlo, qué herramientas utilizar, como hacer que los tiempos fuesen dinámicos, los workshops, las startups, etc. ha sido un proceso de años realizado en tan sólo 2 meses, gracias a la constancia y sobretodo a la colaboración", comenta Oriol Ribera, co-founder de Innovation Safari.

Francesc Saldaña, Sherpa de innovación, matiza: "Durante la COVID19 los acontecimientos han sido muy intensos y se ha innovado en muchas áreas con recursos y sin recursos pero entendemos que vale la pena explorar con sus principales protagonistas como se suministraron EPIs a nuestros sanitarios desde las impresoras 3D industriales y caseras, cómo se consiguieron traer robots para realizar tests de PCR de forma masiva y abierta, cómo se creó la primera robot que desinfecta mediante luz ultra-violeta, cómo los pacientes aislados pudieron conectarse con sus familiares, cómo aparecieron las fake news y cómo se mantuvo informada a los sanitarios, médicos y ciudadanía y lo más importante: cómo podemos convertir todas estas experiencias en oportunidades reales".

Actualmente, el sector digital ya aporta el 42,3% de los puestos de trabajo más demandados en España y cada vez es más importante conocer las distintas tecnologías para aplicarlas en las distintas organizaciones, independientemente del tamaño y del sector.

"El secreto de nuestro éxito pasa por tener grupos reducidos para APRENDER sobre nuevas tecnologías, poder EXPERIMENTAR como se ha utilizado para innovar con casos reales, tener colaboradores expertos para DISEÑAR modelos, experimentos y/o prototipos, potenciar el NETWORKING con otros participantes y con innovadores, y si es posible hacer ENGAGE con empresas que pueden ayudar a poner en marcha todas las iniciativas e ideas que surgen", explica Laia Nieva, COO de Innovation Safari.

El formato de "Online Innovation Safaris" es 100% online y en español y durante 5 días independientes. Por las mañanas proponen 3 intensas horas explorando con 3 personas sus EXPERIENCIAS y aprovechan para intercambiar puntos de vista, preguntar, indagar, etc. gracias a tener grupos reducidos esta interacción es muy directa. Por las tardes DISEÑAN EL FUTURO mediante un workshop de 2 horas para fijar, pensar, compartir y sobretodo proponer OPORTUNIDADES adaptadas a cada uno de los EXPLORERS.

El Innovation Safari sobre 3D printing va a permitir explorar sobre "cuando la ayuda es persona a persona se rompe la burocracia y solo importa ayudar. Conoce cómo lo conseguimos en tiempo récord" según Carlos Vega de CoronaVirus Makers. También se explorará con el Dr.Ferran Fillat del Parc Taulí (Barcelona) y con Jordi Tura CEO de xKelet cómo aceleraron la homologación y eficiencia de esta necesidad y cómo será el hospital del futuro.



La sesión sobre Robots para tests PCRs es un claro ejemplo de "no pidas permiso, ya pediremos perdón" segúnDr.Andreu Veá, COVIDWarriors founder. La Dra.Rocio T.Martínez, de Kings College London enseñará la diferencia de métodos de detección y análisis del virus Sars-Cov-2 y otros virus. Finalmente el Dr.Victoriano Giralt, director de innovación de la Universidad de Málaga adentrará en el uso y eficiencia de un sistema abierto para hacer testeos masivos.

La desinfección mediante UV-C permitirá "Iluminar tu conocimiento sobre las propiedades de la luz UVC invisible y las oportunidades tecnológicas en el contexto de la CoVID19" según José Luís Gómez Tornero de la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta sesión además cuenta con ASSUM, el primer sistema automatizado para desinfección UV-C certificado y testeado, presentado por su creadora María Visa y cómo usarlo con protocolos de seguridad.

La exploración sobre el futuro del paciente digital adentrará en las dificultades reales "en una semana semana tuvimos que contratar 30 médicos de más para atender a las 10.000 consultas diarias sobre covid" según Guillem Serra CEO de Mediquo. Se conocerá el trabajo de los sanitarios y sus problemas de la mano de Sol Muñoz, directora de innovación de IDIC del colegio de enfermería de Barcelona y cómo se consiguieron más de 4000 dispositivos para hospitales y residencias por parte de Patricia Ripoll, responsable de Derecho a Conectarse.

El último día se descubrirán los elementos clave para luchar contra las noticias maliciosas relativas a la salud y a la COVID19. Carlos Mateos CEO de Salud sin Bulos llevará a "En la era de la infoxicación conviértete en un divulgador fiable de salud". El Dr.Jordi Serrano Pons, co-founder de EpidemiX explicará cómo y porqué se creó no sólo un canal con sanitarios o con ciudadanía sino también un canal de TV online para luchar contra las fake health news.

Para más información: www.innovationsafari.tech ó info@innovatiosafari.tech

