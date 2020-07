Twitter informa del acceso a los mensajes privados de 36 de la cuentas afectadas por el hackeo a la plataforma El pasado 15 de julio, la plataforma social sufrió un ataque informático para distribuir una estafa de criptomonedas por el que las cuentas verificadas de personalidades como el cofundador de Microsoft, Bill Gates Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de julio de 2020, 10:25 h (CET) Twitter ha informado de que en el hackeo a su plataforma del pasado 15 de julio los ciberatacantes accedieron a los mensajes privados de 36 de las 130 cuentas afectadas, entre las que se incluye la de un político neerlandés.

La investigación interna ha desvelado este jueves que en el caso de 36 de las 130 cuentas hackeadas, los ciberdelincuentes llegaron a acceder a la bandeja de entrada de los mensajes privados, como informa la página de soporte en su perfil oficial en la red social.



Aunque no especifica el nombre, la compañía incluye en esas 36 cuentas la de un político neerlandés, y matiza que "no hay indicios de que hayan accedido a los mensajes privados de ningún otro anterior o actual político".



El pasado 15 de julio, la plataforma social sufrió un ataque informático para distribuir una estafa de criptomonedas por el que las cuentas verificadas de personalidades como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el expresidente estadounidense Barack Obama o el CEO de Tesla, Elon Musk, se vieron afectadas.

La semana pasada reconoció que los 'hackers' accedieron a datos de ocho de las cuentas involucradas en este ataque, las cuales no estaban verificadas. En concreto, explicó que a través de la herramienta que permite descargar el detalle de la cuenta, accedieron a información de la misma, como la actividad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.