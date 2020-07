Sergio Bernal, bailarín estrella de la nueva danza española, fusiona el flamenco, el bolero y el ballet clásico

Sergio Bernal, el que fue primer bailarín del Ballet Nacional hasta 2019 y hoy lidera la Sergio Bernal Dance Company, ha presentado esta mañana en pase gráfico, en la Sala Negra de los Teatros del Canal, un extracto de su espectáculo Volver, del ballet clásico a lo último de la danza española, con el que el 3 de agosto subirá al escenario del Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.



En la presentación ha bailado a dos pasos, junto con Lucía Campillo, El último encuentro, con música de Alberto Iglesias, uno de los compositores más conocidos de la música de nuestro país, y coreografía de Ricardo Cue, también un nombre incontestable de nuestra danza.



Un joven clásico

Volver, del ballet clásico a lo último de la danza española fusiona géneros y épocas, ritmos flamencos y de bolero con coreografías del ballet clásico y la danza española, al compás de la música de clásicos como Joaquín Turina, Manuel de Falla, J.S. Bach o el Bolero de Maurice Ravel. Sobre el escenario de San Lorenzo de El Escorial acompañarán a Bernal Joaquín de Luz y la bailaora Lucía Campillo.



La reputación de Bernal es ya universal. Madrileño de 29 años, ha bailado por todo el mundo, en escenarios emblemáticos como el Teatro London Coliseum o el Castillo Windsor, y en galas de estrellas como Maya Plisetskaya, Tamara Rojo o Sergei Polunin. En 2016, tras actuar en el London Coliseum Theater, la prensa británica lo calificó como "el príncipe de la danza española". Ha recibido premios como el Positano-Leonide Massine en 2012 y el Premio Ballet 2000 en 2016. En 2017 ingresó en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes de menos de 30 años. Fue nominado en la categoría “Mejor Actuación Clásica” para The Swan en los Premios Nacionales de Danza, Reino Unido, en 2019, y ese mismo año lo nombraron Embajador de las Artes del Reino Unido en la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports. Cuando en septiembre de 2019 dejó el Ballet Nacional de España después de ser su primer bailarín durante siete años, formó su propia compañía junto con Ricardo Cue.



Arrancan las noches de El Escorial

El espectáculo de Bernal es parte del Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, ya un clásico de las noches estivales que comienza mañana, jueves 23 de julio, bajo estrictas medidas de seguridad, para garantizar al máximo la salud en el actual contexto de pandemia. En su cartel figuran artistas de la talla de Arcadi Volodos, Ainhoa Arteta, Joyce DiDonato, Goyo Jiménez, Zapata, Yllana…