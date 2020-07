​El décimo aniversario de la Muestra de Cine de Lanzarote se prepara abriendo la convocatoria de películas a competición ​La Muestra de Cine de Lanzarote está organizada por la Asociación de Cine Tenique, un colectivo sin ánimo de lucro apoyado por distintas organizaciones públicas y privadas entre las que se encuentran el Cabildo de Lanzarote Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 23 de julio de 2020, 08:33 h (CET) Tras un periodo de análisis en torno a la situación generada por la COVID-19, la Muestra de Cine de Lanzarote abre hoy la convocatoria de películas para su décima edición, que tiene previsto celebrarse a finales de noviembre de 2020. La Muestra pretende elaborar, un año más, una programación diversa, rigurosa y con personalidad propia a través de una selección que destaque por su calidad cinematográfica, apostando por un cine arriesgado, innovador e inédito.



Desde este lunes, 20 de julio, y hasta el próximo 1 de septiembre, queda abierta la convocatoria pública para la recepción de películas. En esta edición se mantienen dos categorías a concurso: la Sección Oficial de Largometrajes, dotada con un premio de 2.000 €, y Cruce de caminos: cineastas canarios. Esta sección dedicada al cortometraje canario, que en la pasada edición se abrió por primera vez a convocatoria pública, sigue tomando protagonismo al convertirse en una categoría competitiva, dotada con un premio económico de 500 €.



Los trabajos se podrán inscribir a través de la página web de la Muestra de Cine de Lanzarote (muestradecinedelanzarote.com), donde también se encuentran disponibles las bases de participación. Podrán concurrir a la Sección Oficial de Largometrajes aquellas películas de cualquier país o nacionalidad que hayan sido producidas a partir del 1 de enero de 2019 y que tengan una duración superior a 40 minutos. Para esta categoría se establece un premio a la mejor película de 2.000 €. Un jurado conformado por reconocidas personalidades del mundo de la cultura a nivel autonómico, estatal e internacional será el encargado de emitir el fallo correspondiente. Siguiendo la innovadora apuesta de la Muestra de Cine de Lanzarote, el jurado debatirá y tomará su decisión públicamente.



Por su parte, la sección Cruce de caminos: cineastas canarios, de carácter competitivo y dotada con un premio económico de 500 €, estará destinada a la exhibición de cortometrajes producidos y/o filmados en las islas Canarias o dirigidos por cineastas nacidos o residentes en las islas, que hayan sido producidos a partir del año 2019 y que tengan una duración no superior a 30 minutos.



Además de estas secciones, la Muestra prepara su programa de actividades adaptándose a la realidad sanitaria generada por la COVID-19 para ofrecer una propuesta cultural de calidad y garantizar la seguridad de todas las personas asistentes.



La Muestra de Cine de Lanzarote está organizada por la Asociación de Cine Tenique, un colectivo sin ánimo de lucro apoyado por distintas organizaciones públicas y privadas entre las que se encuentran el Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife, Canarias Cultura en Red, Memoria Digital de Lanzarote, los ayuntamientos de Tías, San Bartolomé, Haría, Tinajo y Teguise, Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, la Escuela de Arte Pancho Lasso, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y CICAR.



Declaración del director (Javier Fuentes Feo): "Las circunstancias actuales nos han obligado a pensar en profundidad la importancia que los eventos culturales tienen para las comunidades locales. En ese sentido, consideramos fundamental que los proyectos culturales puedan desarrollarse —respetando siempre todos los requisitos sanitarios previstos en cada momento— debido a su capacidad para poner en contacto a las personas y para generar sociabilidad a través de procesos de debate y conocimiento. Por eso, nuestra intención es hacer todo lo posible para no caer en la exclusiva digitalización de la vida y celebrar presencialmente una parte de las actividades previstas para el décimo aniversario de la Muestra de Cine de Lanzarote".

