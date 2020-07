Theragen Bio realiza en Corea del sur el mayor análisis a pacientes de COVID-19 Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 17:05 h (CET) Ha llevado a cabo este estudio identificando la correlación genética, y estableciendo datos masivos de mutación viral y el desarrollo de vacunas. Ha participado también en el mapeo de alta resolución de genomas de COVID-19 e investigación sobre los orígenes del contagio que sucedió en Itaewon Theragen Bio llevará a cabo un estudio conjunto con el Instituto de Investigación de Corea para la Convergencia de Nuevos Virus, el Hospital de la Universidad Nacional de Kyungbuk y la Ciudad Metropolitana de Daegu para generar datos masivos para el gen de coronavirus (COVID-19).

Este estudio analiza el genoma de cada paciente y del coronavirus (SARS-CoV-2) utilizando muestras de aproximadamente 1.000 pacientes de COVID-19 en Daegu y la provincia de Gyeongsang del Norte. Es el estudio más grande de análisis del genoma de COVID-19 en Corea del sur.

A través del estudio, Theragen Bio planea identificar la correlación entre el gen del paciente y el gen del COVID-19, y aplicarlo al desarrollo de vacunas en el futuro.

Theragen Bio secuenciará 30.000 RNA genomas del virus, utilizando su propio sistema de análisis de RNA (Ácido Ribonucleico) ultrasensible basado en NGS (método de secuenciación de próxima generación). El virus del COVID-19 es inestable, causando mutaciones frecuentes. A través de este estudio se puede verificar la mutación, reproducción y generación de ARN.

Además, a través del rastreo inverso de la evolución del coronavirus, se espera que sea posible identificar el mecanismo del contagio entre las personas y predecir los patrones clínicos. En consecuencia, es probable que se pueda identificar grupos de alto riesgo, mejorar el diagnóstico basado en PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) y obtener los datos de la estrategia de la prevención del contagio.

Hwang Tae Soon, CEO de Theragen Bio, explicó respecto a esto: "este estudio es el primer intento de analizar si existen diferencias en la sensibilidad al contagio según la orientación genética de la persona infectada, así como las mutaciones y la evolución del virus. Será aplicable a diversas enfermedades infecciosas en el futuro, así como a la predicción clínica y al desarrollo de vacunas".

Mientras tanto, Theragen Bio participó en abril en el estudio de orientación genética de alta resolución para SARS-CoV-2, que fue desarrollado en colaboración con V. Narry Kim, jefe del grupo de investigación de ARN en el IBS (Instituto de Ciencias Básicas), Chang Hye Sik, miembro de IBS (profesor del Departamento de Biociencia de la Universidad Nacional de Seúl), y el Instituto Nacional de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea.

El estudio encontró la ubicación del gen del coronavirus y su transformación en el ARN para determinar la composición general y los principios de proliferación del virus. En mayo, también se averiguó que los pacientes de coronavirus relacionados con los clubes en Itaewon, Seúl, se originaron en Estados Unidos, no en China.

Theragen Bio rastreó con éxito el canal del contagio al descifrar el gen del virus y el ARN que causó coronavirus en los pacientes de COVID-19 de Itaewon.

Theragen Bio, que se separó de Theragen Etex, se estableció recientemente en marzo bajo un plan para perseguir activamente proyectos relacionados con nuevos medicamentos personalizados utilizando tecnología en el campo genómico.

Información de contacto:

Theragen Bio Co., Ltd.

Persona de contacto: Hyun Kim

Teléfono: +82-31-888-9313

Correo-e: ngssales@theragenetex.com

Web: www.theragenbio.com

