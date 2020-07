El Dr. Pau Ramis vende la aseguradora mallorquina Novomedic al Grupo Sanitas Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 17:13 h (CET) El Grupo Sanitas se posiciona así en el segundo puesto del ranking nacional de compañías especializadas en asistencia sanitaria Después de las últimas negociaciones, el Presidente y Fundador de Novomedic, el Doctor Pablo Ramis, cierra el pacto de venta de la compañía mallorquina al grupo Sanitas. El proceso de adquisición, que se inició en 2001, se ha completado transformando a Sanitas en una de las compañías españolas líderes en asistencia sanitaria con prácticamente 50.000 socios solo en Mallorca.

La presentación de tal acuerdo se realizó en el salón de actos de la Policlínica Miramar, donde asistieron el CEO y el director médico de Sanitas, John de Zuleta y Julián Ruiz Ferrán y el Presidente de Novomedic, el Doctor Pau Ramis. Ninguno de los asistentes concretó la cantidad exacta de la adquisición, si bien John de Zuleta declaró que podría balancearse entre los dos mil y cuatro mil millones de las antiguas pesetas.

Según el contrato, la firma Novomedic mantendrá su propia marca comercial, además de contar con una serie de beneficios para sus asegurados. Una de las ventajas principales de esta compra favorecerá a los clientes del servicio de Novomedic, quienes de ahora en adelante van a poder gozar de los servicios que ofrece Sanitas a nivel nacional e internacional. De este modo, Novomedic aportará 22.000 socios adicionales a los casi 1,3 millones que hoy día componen la cartera de Sanitas Seguros, la que gracias a este acuerdo se ha puesto en el segundo puesto del ranking nacional en empresas especializadas en asistencia sanitaria.

La marca comercial y la estructura de Novomedic se mantendrá como hasta el momento, con lo que este acuerdo no va a tener consecuencias en las relaciones de Sanitas con el resto centros hospitalarios privados mallorquines.

Debido a esta adquisición, los asegurados con Novomedic, van a poder beneficiarse de la red de emergencias con la que Sanitas cuenta por todo el país formada por más de 20.000 especialistas y 450 centros médicos. Además, van a tener la posibilidad de disfrutar de una extensa red asistencial internacional con la cobertura de 2 de las compañías privadas sanitarias internacionales con más prestigio: The British Provident Association (Bupa) en Reino Unido y United Healthcare en U.S.A.

