Campus de Empleo y Tecnología para frenar la brecha digital en familias en situación de riesgo de exclusión social

La Fundación Adecco, con la colaboración de 13 empresas y entidades, ha llevado a cabo el Campus Empleo y Tecnología para formar en el uso de las nuevas tecnologías a 12 madres al frente de familias monoparentales, en situación de desempleo Enmarcado en el proyecto #EmpleoParaTodos, la Fundación Adecco ha llevado a cabo el Campus Empleo y Tecnología con 12 mujeres al frente de hogares monoparentales en riesgo de exclusión. La iniciativa se ha llevado a cabo como respuesta a la brecha digital existente en este tipo de hogares, que encuentran barreras formativas y económicas en el uso de las nuevas tecnologías.

Las entidades implicadas en el desarrollo del campus han sido: Carrefour, Grupo GSS, Grupo Mimo, Universitarios contra la Pandemia, Cibervoluntarios, Fundación Fernando Buesa, Pantallas amigas, Fundación COTEC para la Innovación, Xenon, Fundacion 3M, Fundación Everis, Playstation, Presentys.

Esta iniciativa ha permitido a las beneficiarias el definir su objetivo profesional y, en este momento, dos ya han encontrado empleo y cuatro están participando en procesos de selección.

La crisis de la COVID-19 ha evidenciado la importancia de lo digital como factor de inclusión social y laboral: las tecnologías han sido la ventana al mundo, pero sigue existiendo mucha desigualdad.

Así, hoy en día, los niveles de acceso a internet continúan siendo extremadamente desiguales y aproximadamente un 10% de la población española no tiene conexión a la red, según un informe de la empresa de telecomunicaciones Eurona. Las familias monoparentales son un núcleo especialmente expuesto al aislamiento digital, a tenor de sus mayores niveles de pobreza y exclusión social (su índice de riesgo de exclusión y/o pobreza alcanza el 53% frente al 26% general, según AROPE).

Objetivo: minimizar la brecha digital

“Contar con habilidades tecnológicas es un imperativo para acceder al mercado laboral, sea cual sea el puesto de trabajo a desempeñar. Por ello, desde la Fundación Adecco, consideramos crucial -ahora más que nunca- promover y facilitar la formación de las familias en riesgo de exclusión, sin recursos tecnológicos y con escasas competencias tecnológicas, para reducir la brecha digital que afecta tanto a padres como a niños. Encontrar un empleo es el mejor vehículo para hacer frente a la exclusión y la pobreza”, asegura Begoña Bravo Muñoz, responsable nacional del Plan de Integración de la Fundación Adecco.

Así, las beneficiarias del programa han podido desarrollar las competencias digitales necesarias para poder aplicar a ofertas de trabajo. Estas ofertas son, en su mayoría, publicadas en portales de empleo y redes sociales; y para acceder a ellas, son necesarios una serie de conocimientos tecnológicos: apertura de una cuenta de correo electrónico, funcionamiento de los portales de empleo, elaboración de un CV, funcionamiento de redes sociales profesionales, etc.

Las entrevistas de trabajo son otro de los aspectos que han entrenado en el campus, teniendo en cuenta además el auge de las vídeo entrevistas, con simulaciones reales en las que las beneficiarias han podido prepararse para afrontar procesos de selección, gracias a profesionales de recursos humanos de las empresas participantes.

Pabla Vera, beneficiaria del proyecto, ha afirmado que “El campus me ha dado la confianza que había perdido después de 3 años sin trabajar. Me había quedado desactualizada en el mercado de trabajo y en el campus he adquirido conocimientos prácticos de informática que son necesarios para buscar trabajo y entrar en cualquier proceso de selección. Además, gracias al apoyo y orientación de los voluntarios y profesionales de recursos humanos de las empresas del campus, he podido superar la entrevista de trabajo que me hicieron. Ha sido muy buena oportunidad para mí y me siento con mucha más seguridad utilizando las nuevas tecnologías, algo que antes me suponía una barrera”.

El campus también ha incluido actividades formativas para los hijos de las beneficiarias, que han sido lideradas por voluntarios de las entidades y empresas colaboradoras. Según las edades, se han llevado a cabo cursos de robótica y talleres prácticos que buscan acercar las nuevas tecnologías a los jóvenes con el objetivo de descubrirles nuevas posibilidades y horizontes profesionales ligados al entorno digital.

El proyecto ha contado con el apoyo tecnológico de la Fundación Repsol, que ha cedido los equipos informáticos necesarios para que las madres y sus hijos pudieran seguir la formación de forma online.

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: personas con discapacidad, hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión.