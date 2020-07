El CEU ofrece un modelo que permite la presencia física y digital interactiva gracias a la tecnología de LG Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 16:21 h (CET) Las nuevas aulas Hyflex han sido equipadas con 450 pantallas interactivas profesionales de la empresa coreana LG Business Solutions. El modelo de "doble presencialidad" permite el seguimiento de la clase de manera síncrona y asíncrona desde cualquier dispositivo La presencia digital interactiva es una de las novedades de modelo “doble presencialidad” que la Universidades CEU implantarán el próximo curso. Las aulas están siendo equipadas con la tecnología HyFlex, una tecnología multicámara que permite desarrollar sesiones interactivas con los estudiantes que están en el aula y también con los que participan en directo desde casa.

Gracias a la alianza anunciada hoy entre las Universidades CEU y LG Business Solutions, la tecnología líder de la empresa coreana permitirá a los estudiantes seguir las clases desde cualquier dispositivo y lugar. Así, con un solo clic el estudiante podrá ver la clase como si estuviera ocupando uno de los asientos, o podrá seguir las explicaciones desde un ángulo que permite ver a sus compañeros en el aula. Además de asistir a clase, el estudiante podrá dirigirse al profesor e interactuar con él y con el resto de los compañeros que se encuentran en el aula, con los que puede integrarse en equipos de trabajo. Todas las sesiones serán grabadas para que puedan reproducirse cuantas veces necesite el estudiante.

Añadido a esta compatibilidad con sistemas de videoconferencia y de control remoto para una gestión sencilla, las 450 pantallas interactivas de 75” con calidad UHD incluidas en este acuerdo incorporan sistema operativo Android y la opción Air Class, que permite votar, responder y enviar mensajes desde cualquier dispositivo en la misma red. Todo ello con una experiencia táctil fluida y precisa con 20 puntos táctiles y hasta 10 puntos de escritura con dos lápices de uso simultáneo. El acuerdo también incluye la dotación de pantallas profesionales de apoyo de 55” para cada aula.

“Esta alianza favorece una verdadera experiencia interactiva entre profesores y alumnos para que la diferencia entre la docencia física y digital sea cada vez menor, en un entorno como el actual en el que la no presencialidad se convierte en un valor añadido para las universidades”, afirma Francisco Ramírez, director general de LG Business Solutions en España. “Estamos encantados con poner toda nuestra tecnología a disposición de una entidad tan a la vanguardia en este sector como las Universidades CEU, para demostrar una vez más cómo la tecnología puede facilitar de forma real la vida de las personas”, subraya.

Toda la planificación docente del curso 20/21 está orientada a la presencialidad; no obstante, en un escenario de incertidumbre, el CEU quiere garantizar a todos los estudiantes la adquisición de las competencias necesarias en cada uno de los Grados que imparte.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.