Ayudas técnicas para aliviar a una veintena de familias

miércoles, 22 de julio de 2020, 16:25 h (CET) El Banco de Ayudas Técnicas Municipal realiza sus primeros préstamos solidarios En los 4 meses y medio que lleva funcionando el Banco de Ayudas Técnicas -BAT- Municipal ya ha podido comprobar el importante hueco que cubre su servicio solidario, que está aliviando situaciones de cuidado muy delicadas en los hogares. Gracias a los préstamos de ayudas técnicas destinadas a personas con problemas de movilidad y/o en situación de dependencia, una veintena de familias han visto una solución a las necesidades más urgentes de estos artículos, que no podían resolver de otro modo.

Iniciar la actividad prácticamente con la emergencia sanitaria de la Covid-19 ha implicado bregarse en condiciones muy difíciles. Durante este periodo excepcional, el Banco de Ayudas Técnicas Municipal decidió abrir los prestamos a todos los municipios de Bizkaia para contribuir con sus recursos iniciales a paliar las consecuencias de la pandemia. Con la vuelta a la normalidad ha regresado a su funcionamiento habitual, prestando el servicio solidario en los 8 municipios que ya han decidido implantarlo a través de un convenio de colaboración para tal fin.

Durante todo este tiempo ha atendido 46 consultas procedentes de 16 ayuntamientos y 4 entidades asistenciales. Ha cursado 34 prestamos a 23 personas y ha realizado 56 servicios, entre evaluaciones de la terapeuta ocupacional, visitas domiciliarias, entregas a domicilio, montajes, etc. Para el equipo, lo más cualitativo de esta actividad se mide en el enorme agradecimiento de las personas solicitantes por haber podido solucionar su problema. Y también en la tranquilidad que les ha aportado tener una respuesta muy rápida, ya que en la mayoría de los casos los préstamos se han realizado en una semana.

Servicios sociales municipales, en primera línea

En mancomunidades como el Txorierri, los servicios sociales han estado en primera línea de atención durante la alerta sanitaria. “Creo que hemos sido las únicas en toda Bizkaia que hemos estado atendiendo casos de urgencia desde el minuto uno, porque es un servicio muy cercano y para las familias lo más fácil es contactar con nosotras” afirma María Larrea, trabajadora social de esta mancomunidad. Desde este servicio han derivado varias solicitudes al BAT Municipal, principalmente por altas repentinas para atender a personas afectadas por la Covid-19. “En un momento en el que las familias no podían hacer gestiones y que para hacer compras tenían que desplazarse mínimo a Bilbao -aquí no hay ortopedias al ser municipios muy pequeños-, este servicio nos ha facilitado que tuvieran las ayudas técnicas que de otro modo hubiese sido imposible.”

Para esta profesional la valoración del servicio ha sido “muy positiva; en la mancomunidad hemos valorado la rapidez e inmediatez que se consigue con este sistema. Y las familias contentas, claro; sobre todo, porque ha sido un trámite fácil”. Sobre la demanda generada, afirma que se han “quedado cortos en la estimación inicial” y que “ya se está valorando ampliar el acuerdo a más préstamos” de cara al año que viene.

“Agradecemos al BAT haber puesto a disposición de todos los ayuntamientos la posibilidad de hacer esos préstamos sin necesidad de firmar este convenio previo.”

Todo gestionado desde el BAT

Todos los préstamos se han gestionado íntegramente desde el BAT. Una vez los servicios sociales de los ayuntamientos remiten la solicitud al BAT, este se pone en contacto y le explica el procedimiento. Posteriormente la terapeuta ocupacional se reúne con la persona solicitante para realizar una evaluación y prescribir las ayudas técnicas, dándole las indicaciones necesarias. Estas se llevan a casa y se montan quedando listas para el uso. El servicio solidario conlleva aportaciones económicas mínimas para los artículos de más envergadura.

Al otro lado de estas solicitudes encuentran, sobre todo, familias que tienen bajo su cuidado a personas en situación de dependencia grave, con necesidad inmediata de ayudas técnicas imprescindibles. Han prestado sobre todo artículos de apoyo para el dormitorio: camas articuladas con complementos como barandillas y triángulos; grúas con arnés para la movilización y colchones antiescaras para evitar la aparición de úlceras por presión debido a la inmovilización. Le siguen en importancia las ayudas para el aseo diario, como sillas y taburetes de baño. Además, también se ha prestado alguna silla de ruedas y andador de calle.

Objetivo: extender el proyecto

Con la experiencia directa ya adquirida en estos meses, el BAT Municipal continua con la ampliación y extensión del servicio a nuevos municipios. Si cabe, con más fuerza que antes, ya que se está viendo como un recurso estratégico y se prevé que en el futuro próximo vaya a ser más necesario para hacer frente a las situaciones que se deriven del parón económico. Para consolidar el proyecto también se ha iniciado la prospección con entidades y empresas colaboradoras que puedan unir sinergias. Y prevé realizar próximamente la primera campaña de recogida de ayudas técnicas para ampliar el catálogo de ayudas, al que ya se han sumado las primeras donaciones de particulares.

