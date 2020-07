La startup española Recupiva se propone garantizar el cobro de facturas en 60 días o menos Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 16:37 h (CET) El impago de facturas se está acelerando a causa del COVID. Autónomos y PYMES cobran cada vez más tarde, y la incertidumbre sobre la viabilidad de sus proyectos crece. Enfrentados al riesgo de perder una cuenta, muchos empresarios rehuyen de la vía judicial y esperan demasiado para iniciar el recobro. Una Startup española presenta por fin una alternativa A muchos autónomos y pequeños empresarios les sonará la historia. Termina la ejecución del contrato, llega la fecha de vencimiento y del cobro no hay noticias. Pasan los días y en la cuenta del banco no hay nada nuevo. Toca llamar, tragar saliva y preguntar por enésima vez cuando llegará, por fin, el pago acordado. A veces ni cogen el teléfono, otras se hacen los remolones y luego ya llegan las promesas vacías, las excusas, los “pero antes hazme este favor” y toda esa ceremonia que dura meses o años y acaba cuando por fin el emprendedor se rinde y da la cuenta, la relación y la factura por perdidas.Y si consigue cobrar, tampoco será pronto: según datos de CEPYME el tiempo medio de cobro era de 89 días en 2019, en plena época de bonanza.

Y así por desgracia se quedan muchas historias de impagos: el miedo a poner en peligro una relación mercantil atenaza a muchos empresarios que, frente a la alternativa de iniciar un proceso judicial contencioso, prefieren llevar estos asuntos con mano izquierda y paciencia. Tanta paciencia y tanta mano izquierda que para cuando se quieren dar cuenta ya es demasiado tarde. Y es que según Iberley el 64% de los españoles no confía en el sistema de justicia. Caro, lento, complejo y de resultado incierto, presenta una alternativa muy poco atractiva al lado de centrarse en el negocio conocido y recuperar las pérdidas trabajando unas horas de más, a veces muchas, y sólo cuando se puede.

Recupiva.com, una startup española, propone tratar la gestión del cobro de una forma diferente: mediante la mediación activa y el reciclado de facturas impagadas. Sin necesidad de recurrir a un proceso contencioso, lideran un proceso de cobro amistoso, ágil y automático. Muchas veces son malentendidos, obstáculos administrativos, olvidos o falta de cultura de pago lo que retrasa el cobro de las facturas, y la entrada de un mediador diplomático resuelve hasta el 78% de los casos sin necesidad de acudir a los tribunales o complicar la relación.

Y para cuando son condiciones económicas insalvables las que impiden el cobro, garantizan la devolución de hasta el 38% del impago mediante su servicio de reciclado de facturas. Las facturas impagadas, de dejarse en los libros contables intactas, inflan de forma artificial el beneficio y añaden hasta un 25% de su valor al impuesto de Sociedades o al IRPF. Duele todavía más el IVA, que tantos se han acostumbrado a adelantar antes del cobro efectivo, y que puede sumar otro 21%.

“Recupiva nace con la misión de acelerar y proteger el cobro de facturas. Es una desgracia que en España el tiempo medio de cobro sea de casi 3 meses. La baja velocidad del dinero afecta de forma muy negativa a nuestra economía, que va a sufrir tremendamente a consecuencia de la crisis del COVID. Nuestro objetivo es claro: acelerar nuestra economía acelerando los procesos de cobro", William Wallace - CEO interino de Recupiva.

Autónomos y empresarios que duden de la viabilidad de la vía judicial contenciosa tienen ya una alternativa efectiva para recuperar sus impagos con Recupiva.com, ahora sólo queda que no se les pasen los plazos.

