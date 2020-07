Delivinos detalla los delicatessen que no pueden faltar en verano Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:41 h (CET) El verano invita a disfrutar del tiempo al aire libre y como nada gusta más que un aperitivo en familia, con amigos o, por qué no, en soledad, Delivinos Urban Gourmet, la tienda referencia en el mercado gourmet, detalla qué productos no pueden faltar en los picnics de verano Champagne Taittinger: 2013 , Brut Millesime Vintage

Champagne Taittinger elabora un cuvée millésimée solo cuando consigue una cosecha con una calidad excepcional. A esta exigencia, hay que añadir varios años de envejecimiento en bodega. Este tiempo garantiza una lenta maduración de los aromas y el desarrollo de la firmeza y de la complejidad del vino. En Champaña es tradición definir el champagne millésimé como lo era el de los entendidos.

Este vino, que ofrece complejidad y una delicada tersura, es perfecto para un aperitivo entre entendidos. Con los años, su generosa estructura lo verá madurar para acompañar platos de alta cocina de carne blanca maravillosamente asada con verduras a la brasa

PVP desde 68 euros

Deli Salmón Caprichoso

100 gr Lomo de Salmon ahumado-10 gr caviar beluga – 150 gr Burratina de Bufala -100 gr Toast

El salmón ahumado, (ahumados Domínguez) se ha convertido en un referente de la comida saludable por su aroma, textura, sabor y valor nutricional por su alto contenido de omega 3. Una combinación especial se produce al combinarlo con el queso mozzarela y un capricho de caviar beluga, el más exclusivo del mundo.

PVP 39,50€

Ossian 2015: Blanco, 0,75cL, Castilla y León

Ossian continúa siendo un vino singular, un verdejo ecológico concebido al estilo de Montrachet que en pocos años ha conseguido situarse en la aristocracia de los nuevos blancos españoles. Elaborado a partir de cepas muy viejas de la uva blanca castellana, ofrece una expresión compleja, marcada por el carácter herbáceo de la variedad y un rico fondo mineral, la madera bien ensamblada y una boca untuosa, de textura grasa. Un gran blanco de Rueda.

Maridaje: perfecto para postres como macarons, tarta de chocolate, bombones.

PVP 29,50€

Deli anchoas y mejillones

100 gr Anchoas de Cantabria – 150g de Burratina – 140gr Picos Artesanos

Conservas Gourmet El Capricho de producción artesanal «La anchoa que entra por la puerta, sale de ella solo cuando se ha convertido convertido en el manjar que está destinado a ser». Para un toque de frescura, la acompañamos con una fresca Burratina, queso fresco italiano relleno de stracciatella que son hilos de mozzarela con crema de leche y picos artesanos para acompañar.

PVP 22,50 €

Ardeche, Louis Latour

Blanco, Francia

El Chardonnay es desde hace muchos años el rey de las uvas blancas, y la preferencia mundial por los vinos CHARDONNAY no ha hecho más que confirmar esta reputación. Para responder a la fuerte demanda, Louis Latour ha seleccionado una región capaz de producir regularmente un CHARDONNAY de alta calidad, escogiendo el ARDÈCHE. Esta región posee una tradición vinícola que remonta a la época de los romanos, lo que ha facilitado la introducción de una cepa totalmente inexistente en el ARDECHE, el CHARDONNAY.

PVP 10, 75€

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

Teléfono: 910 580 970

https://www.instagram.com/delivinos/

https://www.facebook.com/delivinosweb/

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.