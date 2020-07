Medusashishashop.com, cachimbas de gran calidad a un precio muy competitivo

El verano es el mejor momento para poder disfrutar de una sisha y buena compañía. Por eso, en medusashishashop.com los usuarios podrán adquirir las mejores sishas de la mejor calidad, y a un precio muy difícil de encontrar en el mercado actualmente. Poseen gran cantidad de cachimbas variadas, de distintos modelos y a cada cual a un coste más barato que el anterior, para que los clientes no tengan que gastarse más dinero del necesario Además, los carbones, boquillas y mangueras también estarán disponibles en la plataforma online en caso de rotura o de querer contar con un tipo de boquilla que esté totalmente personalizada. Y, aparte de todo esto, en medusashishashop.com también cuentan con un teléfono móvil y un correo electrónico de atención al cliente para que estos puedan contactar con ellos en caso de querer realizar cualquier tipo de consulta. Los envíos, además, son de lo más rápidos, y en unas 24/48 horas, los usuarios habrán recibido su pedido en las mejores condiciones para poder disfrutar de su nueva cachimba cuanto antes.

Existen determinados modelos de sisha que ofrecen una serie de características que muchas otras no poseen. Un ejemplo de esto es la cachimba suiza Steamulation. Esta establece nuevos estándares en cuanto a la fabricación de cachimbas se refiere. Está fabricada con materiales de la más alta calidad, cuenta con un diseño muy elegante y una serie de prestaciones innovadoras que la hacen destacar por encima de cualquier otra. También cuentan con acero inoxidable V2A combinado con platino para garantizar una larga duración y evitar problemas con la corrosión.

Todo ello sin olvidar que se le da una exclusividad bastante difícil de encontrar en otro lugar. Steamulation han sido desarrolladas por ingenieros alemanes y suizos hasta que han terminado consiguiendo una línea de cachimbas para un buen uso y garantizando siempre el máximo placer en cada calada. Disponen de un número de serie único, por lo que los clientes se verán incapaces de rechazarla en caso de que se les ponga por delante.

La Steamulation Shisha fue galardonada como producto del año en la feria ShishaMesse que se celebró en la ciudad de Frankfurt en 2016. Su cámara rotoria de 360 grados permite que, al pasarse la manguera, esta no sufra ningún movimiento por su sistema de rotación, siendo esto una de sus principales características. Su sistema de cierre a clic garantiza un sellado del base perfecto que evitará las fugas que puedan producirse, y su difusor hace que sus fumadas sean de las más suaves del mercado, algo que también suele ser bastante positivo para los clientes.

Otro modelo de calidad es Steamulation Hookah, que cuenta con varios modelos disponibles en el mercado, entre ellos el modelo prime, que es el más económico que tiene la marca actualmente. También existen otros como el classic, que se convirtió en la ganadora del producto del año 2016 en la messe de Frankfurt, para sacar posteriormente modelos superiores. Sin embargo, a día de hoy se encuentran en la tienda modelos pro y pro X, este último lanzado este mismo año 2020 con un sistema novedoso en la cámara que permite fumar hasta a cuatro usuarios a la vez.

La marca Steamulation no solamente hace modelos de cachimbas, sino que también fabrica los accesorios ideales para ellas. Se podrán encontrar desde boquillas personales, hasta boquillas para la cachimba o mangueras, todas ellas disponibles en la tienda de la plataforma web oficial, y a unos precios que seguramente no lograrán encontrarse en el mercado. Por eso, cualquier fumador de cachimba que se precie, no dudará ni un solo segundo en aprovechar esta gran oportunidad.