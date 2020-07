Summy inaugura otro nuevo establecimiento en Barcelona Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 14:25 h (CET) La franquicia de heladería continúa su imparable expansión de la mano de Tormo Franquicias y suma una nueva apertura en una de las principales localidades de Barcelona, Vilanova i la Geltrú “Nuestro modelo de negocio gira en torno al yogurt natural helado y al helado soft, ofreciendo una experiencia fresca, natural y saludable, en el que la fruta se convierte en nuestra mejor aliada, tanto como complemento de nuestro yogurt natural y helados, como para elaboración de nuestros smoothies y zumos naturales. Así mismo, la alianza con Nespresso nos permite desarrollar la línea de café y frappés ofreciendo a nuestros clientes el complemento perfecto para disfrutar de Summy a cualquier hora del día, tanto en tienda como take away, al tiempo que supone un incremento del valor del negocio muy valorado por nuestros franquiciados.

En este sentido nos satisface comunicar y compartir la inmensa alegría y responsabilidad que la apertura de un nuevo establecimiento Summy, en la localidad de Vilanova i la Geltrú, ha supuesto para todo el equipo, máxime teniendo en cuenta que todo el proceso se ha llevado a cabo en plena pandemia, lo que pone de manifiesto, por un lado, el interés, el valor y la oportunidad que Summy representa como modelo de negocio y la confianza de nuestros franquiciados en el mismo”, asegura Antonio Sandoval, socio director de la cadena, que anunciaba la apertura de este local.

El establecimiento se encuentra situado en el centro de la ciudad, en Rambla Principal 122, Vilanova i la Geltrú, el paseo más concurrido y visitado de la ciudad. El local cuenta con terraza y con servicio con servicio take away para ampliar la oferta y llegar al mayor número de clientes, y en él se ofrece, en exclusiva, la carta de producto desarrollada con yogurt natural helado Summy®, smoothies y zumos naturales, fruta fresca recién cortada, frappés, y toda la línea de café Nespresso complementada con repostería francesa de gran calidad.

La apertura del nuevo establecimiento se realizó el pasado 12 de junio superando las expectativas de consumo que habían previsto. El local cuenta con un amplio horario de lunes a viernes de 11:00h a 21:00h para asegurar el servicio y la satisfacción de los clientes.

Summy se concibe como una gran oportunidad de inversión, por su concepto atractivo, económico respecto a marcas de la competencia, y con varios establecimientos operativos que aseguran gran afluencia de público. La enseña plantea más aperturas próximas gracias a los excelentes resultados obtenidos con la nueva inauguración en Vilanova i la Geltrú.

Con una inversión mínima, Summy ofrece dos formatos de negocio testados y eficaces para que el futuro franquiciado cree un negocio a medida:

- El formato local, perfecto para situarlo a pie de calle y centros comerciales.

- El formato kiosko ideal para cualquier plataforma comercial.

Para más información contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso su consulta.

Información:

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

