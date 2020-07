La SERAM ve necesario ajustar las cargas de trabajo en los servicios de radiología Comunicae

miércoles, 22 de julio de 2020, 13:14 h (CET) Publica una guía para que los centros planifiquen sus agendas de forma adecuada y garanticen una radiología segura El exceso de trabajo de los profesionales de la radiología pone en riesgo la seguridad en la asistencia sanitaria de los pacientes.

La mitad de las funciones de los radiólogos no se tienen en cuenta a la hora de planificar las agendas de los servicios de radiología.

Radiólogos de toda España participan en una guía con recomendaciones para que los centros estimen las cargas de trabajo y gestionen los recursos de forma correcta.

Las medidas de seguridad por la COVID-19 reducen la productividad de los servicios de radiodiagnóstico y deben tenerse en cuenta a la hora de definir las cargas de trabajo.

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) pone de manifiesto la necesidad de ajustar las cargas de trabajo de los servicios de radiología, con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de los profesionales y por tanto, de garantizar a los pacientes una asistencia sanitaria segura.

Así lo ha reflejado en el documento ‘Las cargas de trabajo en radiología’ elaborado conjuntamente por el Dr. Pablo Valdés Solís, presidente de la SERAM, y la Dra. Carmen Martínez Serrano, presidenta de la sección de Gestión y Calidad de la sociedad (SEGECA). En él han participado más de 30 radiólogos de toda España dentro de un taller de trabajo organizado por la SERAM y la SEGECA.

“Es fundamental que se reconozca que la actividad de los radiólogos abarca mucho más que el informe de pruebas diagnósticas. La mitad de nuestras funciones van más allá y están relacionadas con la realización de pruebas intervencionistas, el control y seguimiento de los pacientes, la participación en comités multidisciplinares o la investigación y formación, entre otras muchas; y a menudo no se tienen en cuenta a la hora de planificar las actividades del servicio de radiología”, asegura el Dr. Valdés.

Esto supone un exceso de carga asistencial para los radiólogos que, a juicio de la sociedad, ponen en riesgo la seguridad de los pacientes. “La fatiga y la duración del turno pueden condicionar la aparición de errores y afectar a diferentes fases del proceso diagnóstico, desde la percepción visual a la interpretación de la imagen”, explica el Dr. Valdés.

La carga de trabajo debe adaptarse a la plantilla disponible y no a la inversa

El documento publicado por la SERAM recoge una serie de recomendaciones para que cada servicio pueda organizar de forma óptima las cargas de trabajo y garantizar a los pacientes un entorno seguro.

Entre los consejos que emite la sociedad, se encuentra calcular todos los tiempos y actividades de cada puesto de trabajo antes de asignar al servicio un número concreto de exploraciones. Teniendo esto en cuenta, según la Dra. Martínez, “el cálculo de la plantilla necesaria para el servicio se debe basar en todas las actividades realizadas en el mismo y la planificación de la actividad debe hacerse en función de la capacidad real de informado y no en la capacidad de adquisición de estudios de las diferentes máquinas”.

En el documento se hace una especial mención a la radiología de urgencias como una de las secciones en las que el exceso de trabajo puede tener mayor impacto en la seguridad de los pacientes. “Tiene características diferenciadoras en cuanto a la carga de trabajo, con una distribución temporal variable y unas cargas que no se pueden predecir, aunque sí estimar. Todos los servicios de urgencia deberían planificar los recursos de forma que puedan dar una atención segura en cualquier momento y circunstancia”, señala la Dra. Martínez.

La COVID-19 tiene gran impacto en la distribución de las cargas de trabajo

Las medidas de seguridad adoptadas en los servicios de radiología desde la aparición de la infección COVID-19 repercuten en los tiempos asignados a cada prueba. Tal y como se recoge en el documento publicado por la SERAM, es recomendable tener en cuenta los tiempos necesarios para la retirada de los equipos de protección individual o la limpieza y desinfección de salas y equipos a la hora de asignar las cargas de trabajo al personal sanitario.

Asimismo, en la situación actual cobran más importancia que nunca las funciones administrativas, ya que es fundamental ser rigurosos con la adecuación y las citaciones de los pacientes. Todas estas cuestiones afectan a la organización de los servicios de radiología e influyen directamente en la distribución de las cargas de trabajo.

Sobre SERAM

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), es una sociedad científica sin ánimo de lucro que agrupa a los radiólogos españoles. Está formada por más de 6.000 médicos especialistas en radiodiagnóstico, que, tras más de 10 años de formación, trabajan en la sanidad de todo el Estado español. Además de tener una organización territorial, la SERAM se configura en distintas secciones relacionadas con las áreas de trabajo de la especialidad: urgencias, neurorradiología, músculo-esquelética, ultrasonidos, abdomen, mama, formación pre y posgrado, radiología vascular e intervencionista, radiología pediátrica, imagen cardiotorácica, y Gestión y Calidad.

La alta cualificación científica de los radiólogos españoles hace que sean muy valorados en ámbitos internacionales. La SERAM se integra con el resto de las sociedades radiológicas europeas en la ESR (Sociedad Europea de Radiología) y mantiene lazos científicos con sociedades radiológicas de todo el mundo, con especial relación con Latinoamérica. www.seram.es

El documento completo está disponible en este enlace.

