La salud es la máxima prioridad vital de los españoles seguida de la familia La religión, la espiritualidad y la política son los aspectos menos importantes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de julio de 2020, 10:13 h (CET) El Instituto de Conocimiento Mar de Fondo presenta el estudio “Las Prioridades Vitales de los Españoles” a partir de cuyos datos proponen recomendaciones para políticos, empresarios y agentes sociales y la sociedad en general.





Mar de Fondo, el Instituto de Conocimiento creado por el psicólogo Javier Urra, el sociólogo Enrique Domingo y el director de Educar es Todo, Leo Farache ha presentado su primer estudio titulado “Las Prioridades Vitales de los Españoles”. El estudio se ha realizado en dos oleadas (diciembre de 2019 y Junio de 2020) con más de 4.000 entrevistas; y se inició con una investigación cualitativa en profundidad.



Del estudio se desprenden resultados que los promotores han presentado en una visión general, siete particulares y una comparativa de las prioridades de los españoles antes y después del periodo de confinamiento por la pandemia de la COVID19.



Resaltamos algunos datos de la investigación que pueden ver ampliados en la Nota de Prensa adjunta:





1-Los españoles consideran la salud la principal de sus prioridades (Para el 79,9% es muy importante). Sin embargo, su nivel de satisfacción ocupa el séptimo de las diecisiete variables analizadas (sólo el 27% se siente muy satisfecho).



2- La familia es una prioridad muy importante para 3 de cada 4 españoles. Además, uno de cada dos manifiesta sentirse muy satisfecho con la familia; siendo este el aspecto -de los analizados- junto con la pareja, el amor y los afectos con los que se sienten más satisfechos en su vida.



3- En cambio, los aspectos que los españoles consideran menos prioritarios son la religión (es ‘muy importante’ sólo para el 8% de los españoles), la política (el 9,8% la considera una prioridad muy importante) y la espiritualidad (el 12,5%).



4- La política es, a mucha distancia, el aspecto con el que los españoles se sienten menos satisfechos (sólo un 6% está muy satisfecho) seguido de la desigualdad social (un 8%).



5- Más de la mitad de los españoles considera que “si no tiene claro su futuro, prefiere no tener hijos”. Para el 67% de la población “para tener una familia hay que tener un trabajo estable y bien remunerado”.



6- El 73% de los encuestados consideran que “hoy en día los jóvenes no encuentran una perspectiva profesional y vital comparable a la de sus mayores”.



7- Sólo para el 17,1% el trabajo es una fuente de alta satisfacción; contrasta que así sea para el 28,6% para la clase muy alta y el 7,5% para la muy baja. Para el resto es un medio para ganar dinero. Al 73,8% de los españoles les gustaría sentirse reconocido y valorado en su trabajo. Más de 8 de cada 10 jóvenes (el 83,5%) de menos de 29 años afirman que les gustaría recibir ese reconocimiento/valoración.



8- Para el 92% de los españoles la educación es un tema importante/muy importante en sus prioridades vitales. Se considera que los principales valores que la educación debe proporcionar a los ciudadanos son: respeto, sentido de la responsabilidad e igualdad.



9- La desigualdad social es el segundo aspecto con el que los españoles se sienten más insatisfechos (tras la política). El 63% de los encuestados consideran que están muy insatisfechos/más bien insatisfechos con este tema. 7 de cada diez españoles considera que debido a la desigualdad vivimos una época de fuerte tensión social.



9- 8 de cada diez españoles considera que el cuidado del medio ambiente y la naturaleza es esencial para los españoles, aunque uno de cada tres aún no se siente responsable de ese cuidado.



9- 8 de cada diez españoles considera que el cuidado del medio ambiente y la naturaleza es esencial para los españoles, aunque uno de cada tres aún no se siente responsable de ese cuidado.

10- La religión, la espiritualidad y la política son los aspectos de menor importancia para la mayoría y muestran los rasgos de una desafección y descreimiento presentes en la sociedad.

