La nueva serie de Kenny Ortega

El próximo 10 de septiembre estará disponible la nueva serie teen original de Netflix, Julie and the Phantoms. Una producción protagonizada por Madison Reyes (Under the Harlem Moon) como Julie, y sus tres amigos fantasmas: Charlie Gillespie (Remake Embrujadas) como Luke, Jeremy Shada como Reggie y Owen Patrick Joyner (100 Cosas que hacer antes de la escuela secundaria) como Alex.



Completan el reparto Booboo Stewart como Willie, Cheyenne Jackson como Caleb, Carlos Ponce como Ray, Sonny Bustamante como Carlos, Jadah Marie como Flynn, Sacha Carlson como Nick y Savannah Lee May como Carrie.



La serie cuenta con nueve episodios de 30 minutos de duración. Además, se ha creado una página web sobre la serie, con información exclusiva sobre el título y los personajes.