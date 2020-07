Que no parezca un rescate After "Rescate en Bruselas". Ángel Pontones Moreno

miércoles, 22 de julio de 2020, 08:58 h (CET) 5:31 A.M.

Calle "Los frugales", número 140000:





-A ver, cóbranos los gintonics.





-Y el Frutopia del sueco.



-390000 millones.





-¿Cogéis tarjeta?

-Si pasa de 100000 millones, no.

-¿Tú llevas algo suelto, Conte?

-Soy damnificado del sur. Dile a Rutte si nos puede fiar.

-¿Así de buenas?

-Coméntale que hoy es un día histórico.

