​Òscar Pardo Vilardell, entrevista

Koalitic Visuals





Mañana, 23 de julio, debía celebrarse en toda Catalunya el “Sant Jordi” que, desde abril, le denominaban en el sector, “Sant Jordi d’estiu” (San Jorge de verano), a causa del Covid-19, ese virus mortal que nos acecha sin contemplaciones, la fiesta ha sido anulada, hasta nuevo aviso.



Òscar Pardo, ya tenía preparada la presentación de su primer libro, “Una apocalipsi i una truita de patates” (“Un apocalipsis y una tortilla de patatas”), Célebre Editorial, y como los lugares escogidos forman parte de su vida cotidiana, Berga y Gironella, ya sabe que son espacios al aire libre, con mucho espacio para guardar las distancias que piden las precauciones sanitarias para escapar del virus letal.



Òscar, acabó de escribir los ocho relatos que conforman su trabajo en el año 2018, todo aquel que pueda pensar que el título del libro forma parte de la idiosincrasia de estos momentos, anda equivocado. El título es el del último relato que escribió. Más actual, imposible.



El autor, habla del cosmos, de ciencia ficción y de realidad, de los robots y también explica que desde pequeño ya escribía y que no se ha puesto en serio a hacerlo desde hace dos años.



Para vivir toca la batería y hace de profesor de este instrumento en una escuela de Berga, antes, hacía de cocinero y dejó los fogones para escribir y seguir tocando. Todo nos lo explica en esta entrevista.



Acaba de publicar “Una apocalipsi i una truita de patates” (Un apocalipsis y una tortilla de patatas), ocho relatos que nada tienen que ver uno con otro, ¿Cuándo llega a las librerías, y por qué este título?

El libro, debido al coronavirus, empezó a venderse por Internet, ahora llega a las librerías donde se puede adquirir, y también a través de mi web oscarpardo.cat. En cuanto al título gente cercana me ha dicho que he aprovechado que estamos en un contexto apocalíptico y por eso el título del libro, esto es totalmente falso. El libro lleva el título del último relato, una narración que escribí a finales del 2018 y que enseguida decidí que define el conjunto de los ocho relatos del libro, todos giran alrededor del destino y del hecho de que una cosa tan grande e incontrolable como un apocalipsis puede depender directamente de algo tan insignificante a lo que no damos importancia.



¿En cada relato habla de apocalipsis diferentes?

Si, de hecho hay un relato sobre un apocalipsis que emana de la tercera guerra mundial, hay otro medioambiental, sí, prácticamente en todos, menos dos, està alguna que otra manera de apocalipsis. El resto se centran en lo que se llama distopía.



Sus relatos reflejan que algunas innovaciones tecnológicas pueden llegar a ser un gran peligro para los humanos, ¿en qué se basa para decirlo?

Creo que va con la naturaleza humana, somos buenos pocos días al año, soy del ramo de los pesimistas pero sin dejar de lado la esperanza, los relatos que he escrito giran, la mayoría de ellos o todos, en temas tecnológicos, Internet u otros, que hasta ahora son ciencia ficción, pero es cierto que en un futuro inmediato las guerras se harán a través de las redes y serán invisibles, independientemente de todo esto pienso que siempre queda la esperanza.



Se define como post humanista.

El post humanismo seria como una rama del trans humanismo, una corriente que salió a mediados del siglo XX, ¿qué quiero decir con esto?, digamos que los humanos llegaremos, si es que ya no estamos de lleno, a ser una especia diferente de la que somos, ahora somos un “homo sapiens”, pues llegaremos a ser un “homo” diferente, en el aspecto pragmático, por ejemplo, sería como si la tecnología formara parte de dentro de nuestro cuerpo, no me invento nada ni estoy loco, está pasando ahora, utilizamos lentillas para ver, marcapasos para el corazón, utilizamos prótesis, esto es tecnología que estamos metiendo en nuestro cuerpo y todo esto seguirá aumentando. También me interesa el aspecto ético, los valores humanísticos fueron muy buenos en el Renacimiento pero estamos viendo y lo estamos notando en las propias carnes que todo ha derivado hacia un capitalismo extremo, y todos estos valores también hay que cambiarlos, no se sabe si destruirlos o directamente modificarlos, pero alguna cosa tiene que pasar.



¿Me está diciendo que los humanos vamos a convertirnos en robots?

Si, los ingleses dicen organismos cibernéticos, en realidad ya lo somos, llevamos el teléfono móvil en la mano, o dentro de un bolso, hay personas diabéticas que las controlan a través de un chip, eso es lo que viene, es inevitable.



¿Dejarán de existir los sentimientos?

No tiene porqué, creo que no, hay corrientes del trans humanismo que van más allá, de momento no llego ahí, pero es interesante, creo que los sentimientos no desaparecerán, se podrán generar con un algoritmo, supongo.



¿Cree en el destino?

La verdad es que sí, no sé qué palabras usar para decírselo, un poco se puede dar puntadas de pie y redirigir el destino, pero, supongo que lo creo por cosas que me han pasado en la vida, como a todo el mundo.



En su libro hay humor e ironía. ¿De ambas cosas cual utiliza más?

No lo sé, quizá mi libro no le hace puta gracia a nadie, cuando escribo, y espero seguir haciéndolo, todo me sale de manera espontánea, involuntariamente. Puedo ser muy dramático o demasiado aventurero, lo que he escrito ha sido hecho sin forzar nada, y como en este caso salían frases y palabras que considero irónicas o humorísticas pues ¿por qué obviarlas si surgen de manera natural?



Sus relatos transcurren en Catalunya ¿podrían haber sucedido en otro marco geográfico?

El hecho de que todos pasen en Catalunya me ayudaba a mi mismo en el momento de situarme, pasa en Catalunya, en Barcelona, Girona, la Seu d’Urgell, después hay hechos que sitúo en ciudades inventadas, es un recurso que servía para situarme, y supongo que, de rebote, al lector también le ayudará, por si ha estado en alguno de los lugares que cito. Aunque, independientemente del marco en el que los he situado, creo que mis relatos pueden ocurrir en todas partes.

Koalitic Visuals





¿Qué tienen de su vida y sentimientos los relatos que escribe?

No sé cómo contestar a esta pregunta. Hace unos meses leí “El Mirall Trencat” de Mercé Rodoreda, en el prólogo la escritora dice que muchas veces le han preguntado qué es lo que sus personajes tienen de ella. Me gusta mucho la explicación que da, no lo haré con las mismas palabras porque no las recuerdo exactamente, pero venía a decir algo así “evidentemente todos los personajes y todos los lugares de todo lo que pasa en el libro, no es nada mío, esto no me ha pasado a mí, ahora bien, todo lo que hay en el libro es mío, todo”.



¿Cree que actualmente Catalunya está en una situación de Apocalipsis?

Creo que no, podemos estar mucho peor, como ya le he dicho soy del ramo del pesimismo y no creo mucho en que la gente sea buena, siempre tengo la esperanza y los retos eso lo reflejan, aunque pasen cosas muy crueles y muy tristes, siempre hay una esperanza, por mucho que a veces puedas pensar que estés predestinado a ir hacia allá, puedes intentar enderezar el camino.



¿Por qué le interesa la lectura de Nietzsche?

Sobre todo por lo que supuso de cambio en el tema de la especie humana, hemos intentado dar respuesta a las grandes preguntas, qué sentido tiene la vida, qué hay más allá de ella, todas esas preguntas que nos hemos hecho y nos hacemos constantemente y que no tienen respuesta. En el principio de los tiempos habían los chamanes, después llegaron los mitos, que también sabían explicar lo que nos rodeaba, y al final todo han sido mecanismos para intentar explicar qué caramba está pasando, qué sentido tiene todo esto, Nietzsche y antes Moro, Erasmo de Rotterdam y todos los otros empiezan a explicar que habían superado a Dios, ya no creen en ese Dios. Dios seremos nosotros, creo que Nietzsche plantó la semilla en estos términos, y yo, que estoy posicionado en el post humanismo, creo que ahora los dioses seremos nosotros, ¿qué quiere decir esto?, crear vida, cuando se cree inteligencia artificial, estaremos creando vida, y supongo que aún no tendremos respuestas a las preguntas, Nietzsche, además del tema del súper hombre, me interesa como un antes y un después en este cambio de creer en Dios para pasar a creer que Dios somos nosotros.



Francesc Trabal, Pere Calders y Quim Monzó, tres escritores a los que llama los tres grandes. ¿Puede decirme qué le interesa de cada uno de ellos?

Calders es uno de los mejores escritores que tenemos en Catalunya, me gusta su ironía, sobre todo en los relatos, la capacidad que tenía de sorprender, de hecho a Calders, que estuvo exiliado en México, no sé si se le ha reconocido lo suficiente en la corriente del surrealismo mágico que hubo en Sudamérica. Pere Calders fue uno de los pioneros, él ya utilizaba estos elementos surrealistas en situaciones cotidianas a Pere Calders, en nuestra tierra, no sé si se lo hemos agradecido suficientemente. A Francesc Trabal lo descubrí hace relativamente poco, formaba parte del grupo de Sabadell y me interesa en algunos textos la mala leche que desprende, por decirlo de alguna manera, era un punki, se le veía como un radical, era un transgresor, en el grupo de Sabadell, cuando alguno de ellos presentaba una obra, el lanzamiento de la misma literalmente se hacía físicamente, abriendo la ventana y lanzando los libros entre el público, y esto pasaba ya hace un siglo. Soy fan de Quim Monzó, me gusta todo lo que ha escrito, no le conozco personalmente, me han dicho que desayuna en una bar de Berga, y me sabe mal que ya no publique en La Vanguardia porque leía con fruición sus columnas, de entrada, que le dieran el “Premi d’Honor de les Lletres Catalanes” el año pasado me parece muy bien. En Catalunya, muchas veces en lugar de reconocer públicamente a nuestros personajes públicos lo que se hace es directamente atacarles. De Quim Monzó he leído casi todo lo publicado, puede que me queden tan sólo dos o tres libros sin leer. En la adolescencia me engancharon sus libros del momento, aquellos en los que hablaba de electrométricos, la Olivetti y también algunos subidos de tono. Estaba enganchado a sus textos, a todo lo que publicaba, y con el paso de los años le he seguido. Creo que ahora estamos intentando reconocer públicamente a personas como Monzó, pero creo que serán pocos los escogidos.



¿Cree que estaba determinado que el “procés” sucediera tal y como ha pasado?

Si y no, sinceramente, soy bastante apolítico, no le diré que me importe un pepino, pero si medio pepino, todo lo que ha pasado durante estos últimos años hay personas que en la vida se habían considerado independentistas y de golpe se hicieron independentistas. Aquellos días, especialmente el 1 de octubre y los más señalados, las sensaciones eran, no de cambio, pero sí de que quizá pasaría alguna cosa, y claro este hecho sí que me hacía pensar de que la cosa estaba determinada a que sucediera, y, ¿por qué le he dicho no?, porque creo honestamente que no pasó porque los políticos no quisieron, y punto.



¿Según usted, Catalunya no es independiente por culpa de los políticos?

Correcto, estoy prácticamente convencido, no sólo los políticos de Catalunya, me atrevería a decir los políticos de todas partes, y generalizaré y aquí ya sé que no está bien generalizar, pero lo haré, pienso que la política se ha convertido en una profesión y no debería ser así, debería ser un servicio que ayudara a la comunidad durante un tiempo limitado, ya que no es ese su oficio y si fuera eso debería estar muy bien pagado y no lo está, los que se meten en política lo que quieren es entrar e intentar hacer sus contactos y hacer de ello su profesión, no debería ser así, está mal organizado, o se lo han organizado muy bien.



¿También estaba escrita la llegada con tanta virulencia del COVID- 19?

Sí, estoy totalmente convencido, hablábamos de globalización y de un mundo súper conectado, y ahora nos hemos dado cuenta de que hace cuatro días el virus estaba en China y ya está aquí, y al día siguiente en el país vecino. Supongo que el virus nos ha dicho que si esto va de todos juntos, lo hemos de solucionar entre todos juntos.



Vamos a entendernos todos juntos?

Llegará a través de algún cambio, de alguna innovación, de algún invento, de alguna adaptación, porque, como le he dicho, el “homo sapiens” es envidioso por naturaleza, si repasa la historia de la humanidad hemos aprendido siempre a base de palos, y los cambios, desgraciadamente, han surgido a base de sangre, es así de triste reconocerlo, lo que le estoy diciendo es pesimista pero el otro día hablaba con un amigo que me decía “ a todos los que escribís sobre literatura especulativa o ciencia ficción” en las tiendas os han puesto en el apartado de realismo histórico.



¿Si como dice el homo sapiens no es bueno, nos llegará una mala solución?

No lo sé, cuando se inventaron los coches, toda la gente que criaba caballos, que construía carros o limpiaba la mierda de los caballos, padeció mucho. Pero más tarde el coche significó un avance, lo mismo ha sucedido con las guerras que hemos padecido al largo de los tiempos, siempre existe el damnificado y el que no lo es tanto. Cuando hay un conflicto todo el mundo acaba sufriendo, de una u otra manera.



¿El COVID-19 es una evolución o una revolución sanitaria?

Creo que la revolución que nos unirá más que un virus llegará a través del medioambiente. El planeta nos está mandando muchas señales y parece que no hacemos caso y, por lo tanto, el mensaje, ante todo lo que estamos viviendo, debe ser de esperanza.



¿Cree que el Covid-19 forma parte de una conspiración?

Sinceramente, creo en muchas conspiraciones, pero en este caso no creo en una situación tan de película como pensar que una mano enemiga haya dejado escapar el virus del interior de un tubo de ensayo. Creo más en una señal del planeta, que nos está mandando muchísimas. Durante el confinamiento hemos podido ver una imagen de China con una atmósfera limpia, es increíble cómo se limpió la naturaleza durante este tiempo en que las gentes permanecimos encerrados en casa. Se escuchaba el canto de los pájaros, más que nunca, vivo 32 años en Gironella y nunca jamás les había escuchado cantar tanto. Es como si la tierra nos hubiera frenado para mostrarnos lo que sucede cuando le damos vida. Pero parece que no ha sucedido nada, enseguida el nivel de contaminación volverá a ser el que era. Por eso le hablaba de la revolución del medioambiente.



Hay otra realidad, si la gente no trabaja, no come, y si no come, se muere, dos formas de morir, por el COVID-19 o por hambre

Le hablaba de los valores del post humanismo, hay que acabar con este capitalismo extremo. Uno de los relatos de mi libro explora bastante el comunismo extremo, que podría ser una solución, seguramente no la mejor, pero podría ser.



En su libro explica historias antes de que pasaran y ya están sucediendo ahora, ¿es un iluminado?

Cuando escribí en 2018 mis relatos, los grandes medios de comunicación, no pensaban que sucediera todo lo que vivimos ahora, pero hace muchos, muchos años, que hay pequeñas corrientes que lo avisan, lo que pretendo con el libro no es dar miedo, la gente lo puede interpretar desde distintos puntos de vista, lo que sí es cierto es que he recibido buenas recepciones del libro por parte de este sub texto de intentar decir que quizá no estamos haciendo bien todas las cosas. Reflexionemos, intentemos querernos más, en unos de los relatos ironizo sobre uno de los valores que creo se han perdido, la cordialidad y el respeto, lo ironizo extremadamente en la figura de un dictador que manda sobre Catalunya.



¿Cuál es su modus vivendi?

Soy profesor de batería en una escuela, y también toco en cuatro grupos musicales, pero esencialmente vivo de la escuela y de los bolos que nos salen, digamos que sobrevivo de la música.

Koalitic Visuals





Se presenta como escritor, músico y cocinero, las dos primeras profesionales han quedado claras, ¿pero qué hace revolviendo entre fogones?

Los últimos ocho años he hecho de cocinero en diferentes restaurantes de Catalunya, gracias a que mis chefs eran gente muy enrollada podía compaginar el mundo culinario con el artístico, pero al salirme la opción de dar clases de batería en Berga hace dos años que me lancé a la piscina repartiendo mi tiempo entre las clases y la escritura. También estudio Literatura y Llengua Catalana en la UOC. Con los ahorros que hice como cocinero me pago los estudios y con el salario de la escuela sobrevivo desde hace dos años. Estoy más contento que nunca, puedo escribir.



Presenta su libro el jueves 23 en la Llibreria Quatre Cantons de Berga, una librería que también cuenta con un bar en el que tomar alguna cosa mientras se ojean algunos libros.

Es la mejor librería de Catalunya, cuando visito alguna ciudad me gusta hacer turismo de librerías, y como la de Berga, pocas, no sólo porque puedas tomar algo, sino por los libros que puedes encontrar, cómo los eligen y el buen trato que tienen, el jueves, al mediodía, si el buen tiempo nos lo permite y también el virus, haremos un vermut y un amigo que también escribe, tocará el piano. Después, por la noche, haremos una segunda parte en la Font del Balç, en Gironella, es un rincón único, en el bosque, hace más de sesenta años que programa cultura y hacen música en directo, también teatro, es un lugar mágico, y, por suerte, tiene un patio muy grande, todo el mundo puede venir, se pueden respetar las distancias, y, sobre todo, llevar mascarilla.