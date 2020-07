The Valley y Nuria March colaboran para impulsar nuevas experiencias en los eventos de lujo y lifestyle Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 17:33 h (CET) Las dos marcas han cerrado un acuerdo de colaboración con el objetivo de dar un paso más allá, uniendo el expertise digital y tecnológico de The Valley con la experiencia de Nuria March con clientes de referencia de este mercado Con la llegada de la pandemia y el confinamiento, el panorama de los eventos se ha visto muy impactado, siendo la tendencia la creación de eventos híbridos en detrimento de la presencialidad pura. Según los expertos de The Valley, en los últimos meses ha ido aflorando una nueva forma de hacer eventos, en parte gracias a las nuevas necesidades y las posibilidades de las herramientas digitales. Así, el reto ahora es el de ofrecer experiencias realmente innovadoras, digitales y adaptadas a las necesidades y circunstancias del entorno actual.

Para dar una respuesta a este reto en el sector del lujo y el lifestyle, el ecosistema de conocimiento digital The Valley ha cerrado un acuerdo con Nuria March, ámbitos en los que la empresaria y consultora en comunicación cuenta con gran experiencia. Gracias a este acuerdo, The Valley trabajará en conjunto con Nuria March para desarrollar eventos que vayan un paso más allá, dotándoles de innovación, tecnología y disrupción, y respondiendo así a las necesidades de los clientes de ofrecer experiencias diferentes y excelentes donde las emociones vuelvan a ser el centro de la conexión entre las marcas y las personas.

El acuerdo se enmarca en el plan estratégico del ecosistema de crear sinergias con partners para llegar a diferentes players del mercado. Según Julieta López de Jorge, Hub Experience Manager de The Valley, “con esta unión, se abre una nueva oportunidad de acompañar a los clientes del sector de lujo y lifestyle en el desarrollo de sus eventos, ofreciéndoles las soluciones tecnológicas y digitales necesarias para volver a emocionar”.

Por su parte, Nuria March, profesional que cuenta con una larga trayectoria trabajando con clientes del sector, considera que “el éxito de esta alianza está asegurado pues aporta un valor añadido a la forma tradicional de realizar eventos, sumando entendimiento del sector, ejecución impecable con el valor de tecnología en términos de experiencia y alcance”.

The Valley cuenta con un método tecnológico disruptivo propio que les permite ofrecer a los “asistentes” una experiencia completa y realmente diferente e innovadora en la que cada detalle esté cuidado, y en donde The Place, su espacio de innovación de más de 700 m2, y The Place Immersive, espacio de innovación experimental e inmersivo que ofrece experiencias 360º, juegan un especial protagonismo. Estos espacios únicos están dirigidos a profesionales y organizaciones empresariales que quieran profundizar en el actual proceso de transformación digital, vivir experiencias que conviertan en tangible todo lo que la digitalización puede llegar a hacer, conocer de primera mano las tecnologías más disruptivas, explorar su aplicación presente y futura o materializar nuevos productos y servicios adaptados a procesos innovadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.