El empleo TIC crece un 1,58% en el último año, pero el negocio cae por el coronavirus Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 16:25 h (CET) A pesar de que la evolución de la cifra de negocio en el sector de servicios TIC refleja un claro impacto por el coronavirus, no destruye empleo en términos interanuales sino que, al contrario, ha crecido incluso un 1,58% en los últimos 12 meses. Así lo refleja la nueva entrega del informe TIC Monitor elaborado por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE Este último informe incorpora ya todos los efectos derivados del estado de alarma sobre el sector de los servicios digitales en España y cifra en un -17,3% la caída del volumen de negocio en estas empresas, lo que supone un récord negativo en toda la serie histórica.

Según este barómetro mensual, el dato positivo en este contexto es que las TIC españolas han mantenido el empleo en un periodo en el que el resto del sector servicios registraba una caída del -5,45% y una fuga de negocio mucho mayor (un promedio interanual del -3,8% en el conjunto de la economía española frente al 0,8% del sector de servicios TIC).

Para el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, Antonio Rueda, ha sido “la batería de apoyos diseñados desde la Administración, con la bonificación de los ERTEs como medida más directa, aunque utilizada en este sector de manera discreta frente a otros, la que ha evitado consecuencias negativas en la evolución del empleo”.

No obstante, el escenario laboral arroja una pérdida severa en la ratio de facturación y volumen por empleado y mengua también un -17,3% en términos interanuales (entre abril de 2020 y abril de 2019). “El shock motivado por la parálisis de actividad en amplios sectores, sumada a la hibernación de nuevos proyectos a la espera de una mayor certidumbre, azotaron también a los servicios TIC, que tradicionalmente han conformado un ámbito muy dinámico y de crecimiento. Veremos si la próxima entrega, que recogerá datos interanuales al mes de mayo (el último mes de confinamiento completo), certifica una mejora en los registros; esperamos que, aunque se mantengan evoluciones negativas, haya una ligera progresión que confirme que la crisis del sector tocó fondo en abril”, explica Rueda.

De hecho, el escenario de expectativas y los indicadores de clima empresarial de esta edición de TIC Monitor apuntan a que el tono de confianza en la recuperación de actividad es positivo. Así, en una escala de +/‐100, se encuentra que las perspectivas de las compañías digitales españolas alcanzan +19,1 puntos (frente a los -5,2 puntos del promedio europeo), lo que significa que un 59,6% de las compañías auguran un crecimiento de su actividad en el tercer trimestre del año. Esta previsión es un poco peor en términos de empleo, ya que desciende a un 51,8% el número de empresarios que vislumbra una contracción del empleo. El baremo del indicador parece apuntar a que, para cubrir el relanzamiento próximo de la actividad sus firmas, muchas compañías se bastan con sus plantillas actuales.

