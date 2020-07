Nace el primer título universitario 100% online en Marketing Sanitario Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 15:01 h (CET) SchoolMarket, CIEP y UDIMA ofertan el primer título de Experto Universitario en Marketing Sanitario. El curso tiene una duración de 6 meses y se impartirá en modalidad online con algunas sesiones presenciales Por primera vez en España, se oferta un título universitario en Marketing Sanitario y se impartirá en modalidad online. Se trata de un programa universitario organizado por el área de formación de SchoolMarket, el Centro Internacional de Estudios de Postgrado CIEP y la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA.

La evolución del marketing en el sector salud ha sido vertiginosa en los últimos años, impulsada principalmente por la creciente complejidad y especialización de los servicios, por una competencia sin precedentes, sobre todo en las grandes ciudades, y por un paciente mucho más exigente. Tendencias que se han visto aceleradas por la crisis del COVID-19, que más allá del nuevo escenario que implica en la forma de entender la atención sanitaria, hace más necesario que nunca poner en valor los servicios que ofrecen y cómo se perciben clínicas y consultas para su reactivación.

En este posgrado, dirigido tanto a personal sanitario como a profesionales del marketing que quieran trabajar en este importante sector, los estudiantes aprenderán a crear una experiencia multicanal, a través de nuevas técnicas y estrategias profesionales del marketing, adaptadas a la nueva realidad marcada por el COVID-19, pero también por la alta competencia. En ese sentido, Víctor Núñez, Director de SchoolMarket y co-director del curso, señala que “el sector sanitario es un sector de vital importancia como estamos viendo durante la pandemia del COVID-19 pero no está exento de contar con buenas herramientas de comunicación y de una alta competencia. Para responder a estas necesidades, hemos puesto en marcha esta iniciativa de la mano de UDIMA, lo que nos garantiza la mejor tecnología y metodología e-learning; como de CIEP que cuenta con una amplia experiencia en el sector médico con másteres de gran prestigio como el Máster de Medicina Estética que ya está en su XVI edición” para que cualquier centro o profesional interesados en estas áreas lo pueda hacer de forma flexible y compatible con su trabajo, desde cualquier parte del mundo”.

Marketing para un sector en auge

El título será impartido por profesores con un amplio bagaje en el mundo marketing, gran experiencia en el sector sanitario y con reconocido prestigio tanto en el ámbito profesional como académico como Silvia de Castro, directora de comunicación del Equipo La Torre, Víctor Núñez, director general de SchoolMarket y profesor en UDIMA; María Alcolea Parra, profesora de publicidad y periodismo en UDIMA y con una amplia experiencia profesional en marketing sanitario; y Juan Luis Rubio, vicerrector de UDIMA y experto en sistemas CRM (Customer Relationship Management). A través de sus 5 módulos, los alumnos podrán profundizar en los fundamentos del marketing sanitario; aprender a diseñar planes de marketing para centros de salud y clínicas privadas; conocer las claves de la comunicación interna y externa; saber usar las herramientas y estrategias del Marketing digital; analizar, organizar y optimizar las actividades y estrategias de atención al paciente.

Al igual que con otros títulos impartidos a través de UDIMA, la metodología de estudios es la propia de la enseñanza on line basada en la experiencia y recursos de las aulas virtuales de esta Universidad. Los alumnos deberán realizar actividades de carácter teórico-práctico con una evaluación continua y seguimiento por parte de los profesores responsables de cada módulo. Los profesores, además, utilizarán plataformas de emisión online para que los alumnos puedan conectarse y seguir las sesiones en tiempo real.

Programa completo

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.