Cómo elegir la empresa de limpieza óptima, por Limpiezas Castro Real

martes, 21 de julio de 2020, 14:08 h (CET) A la hora de elegir el mejor proveedor de un determinado producto o servicio, conviene conocer bien la oferta existente pero sobre todo, conviene prestar especial atención a los elementos diferenciadores. Limpiezas Castro Real, empresa de limpieza en Sevilla, desvela las claves de la elección de una empresa de limpieza óptima La limpieza más que una simple cuestión de imagen es una cuestión de salud y de confort. El mantenimiento de una estancia o de unos espacios limpios, representa la mejor garantía de salubridad, dado que sin higiene, son múltiples las invisibles amenazas que acechan a la salud: bacterias, hongos, mohos, humedad, ácaros, etc., que pueden poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas.

Sin embargo, un espacio limpio no solo es más confortable, e indiscutiblemente más estético, sino que además puede llegar a incrementar la productividad, de ahí la crucial importancia que tiene la elección de la empresa de limpieza.

Limpiezas Castro Real en su larga trayectoria y experiencia de más de 15 años como empresa de limpieza en Sevilla ofrece unas recomendaciones para encontrar la empresa de limpieza óptima, que ofrezca un servicio eficaz, eficiente y económico.

Eficacia

A la hora de elegir la mejor opción, a tenor de la opinión de expertos como Limpiezas Castro Real, suele ser conveniente fijarse en la especialización de la empresa, si cuenta con el conocimiento y la experiencia suficiente en el tipo de espacio que se desee mantener limpio. La empresa ha de ofrecer un servicio eficaz.

Esta empresa de limpieza en Sevilla recomienda escoger una empresa especializada en cualquiera de los tres sectores principales, más demandados: limpieza de comunidades de propietarios, limpieza de oficinas o servicio doméstico.

Eficiencia

Cada espacio tiene sus necesidades concretas, algo que debe cubrir en su totalidad la empresa encargada del servicio, de una manera eficiente, es decir, realizando el trabajo a la perfección, empleando los recursos de una manera óptima.

Las comunidades de propietarios, independientemente de su tamaño, ya sean bloques pequeños o urbanizaciones con varios bloques y amplias zonas comunes como clubes sociales y hasta gimnasios, suelen requerir limpieza general de: barandillas, ascensores, cristales, entradas, puertas, suelos de todo tipo, tanto de interior (mármoles, terrazo, etc) como de exterior, patios interiores, azoteas, etc.

Hay empresas de limpieza que optimizan su servicio ofreciendo servicios complementarios a buen precio, como el mantenimiento: cambio de bombillas, cuidado y riego de jardines, y hasta cambio de cerraduras, pequeñas reparaciones, etc.

Las oficinas también precisan de limpieza especializada que cubra todo el mobiliario de la oficina: mesas, ordenadores, sillas, vaciado de papeleras, ventanas, suelos, entradas, puertas, estanterías, etc.

Por último, cabría destacar aquí otro importante área de especialización: el servicio doméstico, que debe incluir la limpieza general de suelos, ventanas, cocina, baños, y en el que algunas empresas ofrecen servicios adicionales de gran utilidad como el planchado de la ropa.

Económica

A la eficiencia y la eficacia, conviene sumarle el componente económico, que se puede optimizar eligiendo una empresa de envergadura, que mediante economías de escala pueda optimizar sus costes y ofrecer un servicio económico.

