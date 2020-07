Lubets, por fin unos lubricantes personales que desmarcan en innovación Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 13:31 h (CET) "Lubets", rompe con todos los códigos de la categoría por su innovación en comunicación, en el formato y en la aplicación del producto Lubets se presenta ante todos como los lubricantes de bolsillo, de una dosis y que se aplican con una sola mano. Están diseñados para terminar con las malas costumbres, y con la intención de transmitir de generación en generación más y mejor sexo. Pensados para crear ambiente y no para destruirlo, por eso su composición es natural y ecológica.

La vida son hábitos y rutinas y cuesta modificarlas, pero cuando se descubre algo innovador que aporta beneficios y mejoras, nadie se lo piensa. Los botes de lubricante conocidos hasta ahora son anticlímax, engorrosos, poco higiénicos y nada atractivos.

Lubets se adapta a la nueva normalidad con un formato higiénico y práctico. Lubets muestra el nuevo y novedoso método de aplicación que con tan solo una mano hace del uso de lubricante, una experiencia única. Con un simple gesto, se abre y se aplica directamente en la zona, sin necesidad de manchar el entorno ni las manos, no ocupa y ayuda a centrarse en lo importante. Lubets prioriza que la experiencia sea de calidad.

Lubets utiliza la mitad de material que un envase de los habituales, el proceso de fabricación tiene menor impacto energético. Por este motivo, sus fórmulas están creadas con ingredientes y extractos procedentes de cultivos ecológicos y naturales. Pensando en el medio ambiente y en la salud.

Esta categoría, hasta ahora, se dirigía al público juvenil con una comunicación con influencia masculina, heredada del preservativo o bien enfocada a una patología como producto de farmacia. También Lubets innova en este sentido llegando a un espectro de público más amplio, sin edad, sin género, con el que conecta emocionalmente a través del humor y una imagen gráfica fresca, huyendo del lujo, de lo engorroso o de la mera necesidad…Con los nuevos lubricantes naturales de bolsillo se incide en una nueva visión del sexo. Experiencial, divertido, libre y llevable. Cuándo, dónde y con quien se quiera. Es como llevar un nueva aventura en el bolsillo.

Lubets es una marca 100% española. Pronto se podrá encontrar en el sector farmacia, supermercado, perfumería o tienda de conveniencia y también en www.lubets.es

La gama de productos cubre: lubricantes base agua, base aceite, efecto calor, potenciadores de orgasmo, retardantes de orgasmo, aceites de masaje, estrechador pélvico y aceite seco brillo.

Para más información: www.lubets.es

Press Kit: https://lubets.es/presskit

Vídeos

Retardante Ecológico Masculino

Lubricante Ecologócio Base Aceite



